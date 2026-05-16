Canciller Martínez-Acha destaca aporte de Israel en innovación y desarrollo tecnológico

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez- Acha, destacó que la celebración del 78 aniversario de la independencia del Estado de Israel representa también la conmemoración de una relación histórica de cooperación entre Panamá e Israel, marcada por vínculos diplomáticos y humanos que se remontan a la creación del Estado israelí en 1948.

Durante una recepción oficial organizada por la Embajada de Israel en Panamá, Martínez-Acha resaltó que Panamá fue una de las primeras naciones en reconocer al Estado de Israel el 14 de mayo de 1948 y recordó el respaldo panameño al esfuerzo aliado durante la Segunda Guerra Mundial, así como su adhesión a la Declaración de las Naciones Unidas en 1942.

Añadió que ambos países han construido una relación sólida sustentada en valores democráticos, cooperación y desarrollo, destacando además el aporte de la comunidad judía al crecimiento de Panamá en sectores como el comercio, la educación, las finanzas y la vida social.

El canciller también describió a Israel como un referente mundial en innovación, resiliencia y desarrollo tecnológico, especialmente en áreas como agricultura, medicina, inteligencia artificial, ciberseguridad y manejo de recursos hídricos, sectores en los que Panamá busca fortalecer la cooperación bilateral.

“78 años después de su fundación, Israel continúa proyectándose hacia el futuro con una extraordinaria capacidad de innovación, creatividad y resiliencia. Y Panamá, nación de encuentros y de neutralidad reafirma hoy su amistad como el pueblo de Israel, como el Estado de Israel, así como su compromiso permanente con la paz, la convivencia y respeto entre las naciones. Que esta fecha sirva para celebrar la historia de Israel y mirando el futuro para fortalecer los lazos de amistad entre nuestros pueblos y renovar la esperanza de un mundo donde prevalezca el entendimiento, la cooperación y la dignidad humana”, expresó el canciller.

Añadió que tanto Panamá como Israel comparten un rol simbólico como puntos de conexión global: Israel como puente de civilizaciones e historias milenarias y Panamá como enlace entre océanos, culturas y economías internacionales. En ese contexto, hizo un llamado a defender la paz, la cooperación y la memoria histórica frente al odio, el extremismo y la polarización.

Por su parte, el embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, destacó la fortaleza de las relaciones bilaterales y calificó la amistad entre ambas naciones como histórica y basada en el respeto mutuo y la cooperación estratégica.

El diplomático resaltó la reciente visita oficial a Panamá del presidente israelí, Isaac Herzog, considerándola un hito para profundizar la colaboración entre ambos países en áreas como agua, salud, educación, innovación y ciberseguridad.

Cohen también subrayó los avances de Israel en tecnología, medicina y agricultura, afirmando que muchas de las herramientas tecnológicas utilizadas diariamente en el mundo tienen origen israelí. Asimismo, reiteró el compromiso histórico de Israel con la paz y la coexistencia en Medio Oriente, mencionando los acuerdos alcanzados con países árabes como Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Marruecos.

Durante la ceremonia, la artista israelí radicada en Panamá, Efrat Tarazi, interpretó los himnos nacionales de Panamá e Israel, mientras que los asistentes también conocieron la tecnología israelí de WaterGen, capaz de convertir la humedad del aire en agua potable, como ejemplo de innovación aplicada a soluciones sostenibles.