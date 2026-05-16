Canciller Martínez-Acha destaca aporte de Israel en innovación y desarrollo tecnológico

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, <a href="/tag/-/meta/javier-martinez-acha">Javier Martínez- Acha</a>, destacó que la celebración del 78 aniversario de la independencia del Estado de Israel representa también la conmemoración de una relación histórica de cooperación entre Panamá e Israel, marcada por vínculos diplomáticos y humanos que se remontan a la creación del Estado israelí en 1948.Durante una recepción oficial organizada por la Embajada de Israel en Panamá, Martínez-Acha resaltó que Panamá fue una de<b> las primeras naciones en reconocer al Estado de Israel el 14 de mayo de 1948</b> y recordó el respaldo panameño al esfuerzo aliado durante la Segunda Guerra Mundial, así como su adhesión a la Declaración de las Naciones Unidas en 1942.Añadió que ambos países han construido una relación sólida sustentada en valores democráticos, cooperación y desarrollo, destacando además el aporte de la comunidad judía al crecimiento de Panamá en sectores como <b>el comercio, la educación, las finanzas y la vida social.</b>El canciller también describió a Israel como un referente mundial en innovación, resiliencia y desarrollo tecnológico, especialmente en áreas como agricultura, medicina, inteligencia artificial, ciberseguridad y manejo de recursos hídricos, sectores en los que Panamá busca fortalecer la cooperación bilateral.'<i>78 años después de su fundación, Israel continúa proyectándose hacia el futuro con una extraordinaria capacidad de innovación, creatividad y resiliencia. Y Panamá, nación de encuentros y de neutralidad reafirma hoy su amistad como el pueblo de Israel, como el Estado de Israel, así como su compromiso permanente con la paz, la convivencia y respeto entre las naciones. Que esta fecha sirva para celebrar la historia de Israel y mirando el futuro para fortalecer los lazos de amistad entre nuestros pueblos y renovar la esperanza de un mundo donde prevalezca el entendimiento, la cooperación y la dignidad humana</i>', expresó el canciller.Añadió que tanto Panamá como Israel comparten un rol simbólico como puntos de conexión global: <b>Israel como puente de civilizaciones e historias milenarias y Panamá como enlace entre océanos, culturas y economías internacionales.</b> En ese contexto, hizo un llamado a <b>defender la paz, la cooperación y la memoria histórica frente al odio, el extremismo y la polarización.</b>Por su parte, el embajador de Israel en Panamá,<b> Mattanya Cohen,</b> destacó la fortaleza de las relaciones bilaterales y calificó la amistad entre ambas naciones como histórica y basada en el respeto mutuo y la cooperación estratégica.El diplomático resaltó la reciente visita oficial a Panamá del presidente israelí, Isaac Herzog, considerándola un hito para profundizar la colaboración entre ambos países en áreas como agua, salud, educación, innovación y ciberseguridad.Cohen también subrayó los avances de Israel en tecnología, medicina y agricultura, afirmando que muchas de las herramientas tecnológicas utilizadas diariamente en el mundo tienen origen israelí. Asimismo, reiteró el compromiso histórico de Israel con la paz y la coexistencia en Medio Oriente, mencionando los acuerdos alcanzados con países árabes como <b>Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Marruecos.</b>Durante la ceremonia, la artista israelí radicada en Panamá, Efrat Tarazi, interpretó los himnos nacionales de Panamá e Israel, mientras que los asistentes también conocieron la tecnología israelí de WaterGen, capaz de convertir la humedad del aire en agua potable, como ejemplo de innovación aplicada a soluciones sostenibles.