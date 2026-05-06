Presidente de Israel recorre el Canal de Panamá en histórica visita al país

El presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, realizó este miércoles 6 de mayo un recorrido por las esclusas de Miraflores del Canal de Panamá, como parte de su agenda oficial durante su visita al país.

El mandatario estuvo acompañado por el canciller, Javier Martínez-Acha Vásquez, en una de las actividades centrales de su estancia, que incluye encuentros de alto nivel y acercamientos institucionales.

La visita de Herzog marca un hecho histórico, al tratarse del primer presidente israelí en viajar oficialmente a Panamá.

El jefe de Estado arribó en horas de la mañana al Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde fue recibido por autoridades panameñas y por el embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen.

A través de sus redes sociales, Herzog destacó el carácter histórico de la visita y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

”Acabo de aterrizar en Ciudad de Panamá y Costa Rica”, expresó, al tiempo que calificó al país como “un verdadero amigo y socio del Estado de Israel”.

El mandatario también señaló que espera reunirse con el presidente José Raúl Mulino para “fortalecer los lazos profundos y duraderos entre nuestras naciones”, y agradeció al canciller panameño por el recibimiento.

Durante su permanencia en territorio panameño, Herzog sostendrá una reunión con Mulino junto a miembros de su gabinete.

El encuentro busca dar seguimiento a los acuerdos alcanzados previamente en el Foro Económico Mundial de Davos, con el objetivo de reforzar la relación estratégica entre ambas naciones.

Además del recorrido por el Canal, la agenda contempla espacios de intercambio con representantes de la comunidad judía en Panamá, a la que el presidente israelí describió como “un puente especial entre nuestros pueblos”.

La visita, que también incluye una parada en Costa Rica, se enmarca en un renovado impulso de las relaciones de Israel con América Latina, con miras a fortalecer la cooperación en áreas como comercio, innovación y desarrollo.