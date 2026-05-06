‘No van a poder conmigo’: Stefany Peñalba rompe el silencio tras allanamiento de la Fiscalía Electoral

La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, reaccionó con un mensaje desafiante luego de que la Fiscalía Electoral realizara un allanamiento en la alcaldía como parte de una investigación en curso relacionada con presuntas irregularidades electorales.

En medio de la creciente controversia, la alcaldesa publicó un video acompañado de un discurso cargado de tensión política, en el que aseguró que no será derrotada por sus adversarios y denunció supuestos ataques en su contra.

“No van a poder conmigo”, expresó Peñalba al inicio de su pronunciamiento, recordando la victoria electoral que la llevó al poder en el distrito.

“Hoy, hace dos años, se le acabó el relajo a los corruptos del centro, a los sinvergüenzas que todavía hoy se oponen al crecimiento de nuestro distrito”, manifestó la alcaldesa, en una declaración que rápidamente generó reacciones en redes sociales.

La jefa del municipio también hizo referencia a las denuncias y procesos que enfrenta, incluyendo intentos de revocatoria de mandato, asegurando que continuará en el cargo.

“No van a poder porque estamos con Dios y con los arraijaneños”, afirmó. Luego añadió: “Y aunque a algunos no les guste, soy su alcaldesa (...) aquí hay alcaldesa para rato”.

El pronunciamiento surge pocas horas después de conocerse que la Fiscalía Electoral allanó oficinas de la Alcaldía de Arraiján como parte de una investigación que involucra a Peñalba.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado oficialmente el alcance de las diligencias ni los posibles delitos que se investigan.

Durante su mensaje, la alcaldesa también defendió su gestión y aseguró que su administración llegó para cambiar la forma de gobernar el distrito.

“Arraiján cambió para siempre”, dijo, al tiempo que insistió en que su gobierno trabaja “sin banderas políticas, sin amiguismo y sin palancas”.