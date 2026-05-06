Asociación Bancaria revisa con ‘cautela’ proyecto de Sustancia Económica del MEF

Uno de los objetivos primordiales es la salida de Panamá de las listas de la Unión Europea. Chapman detalló que los organismos europeos realizan revisiones en octubre y febrero.'Lo ideal sería que en la revisión de octubre logremos salir de esa lista. Si no lo logramos en octubre, estoy muy confiado de que sería a más tardar en febrero', vaticinó el ministro, aunque advirtió sobre la lentitud burocrática de los organismos internacionales.Chapman señaló que en estas negociaciones la territorialidad fiscal de Panamá es un punto 'no negociable'.