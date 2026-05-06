Panamá participa por primera vez en la SelectUSA Investment Summit e impulsa cooperación económica

Por primera vez, Panamá participa en la Cumbre de Inversión SelectUSA, el principal evento de Estados Unidos para promover la inversión extranjera directa, que se celebra del 3 al 6 de mayo en National Harbor, Maryland. La delegación panameña, integrada por 38 líderes empresariales, se convierte además en la más numerosa de la región en proporción a su población.

La misión empresarial viajó acompañada por representantes de la Embajada de Estados Unidos, en un hecho que marca un hito en las relaciones económicas bilaterales. Durante el evento, los participantes panameños sostienen reuniones con actores clave del sector público y privado estadounidense, en busca de nuevas oportunidades de inversión y alianzas estratégicas.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá destacó que esta participación refleja el fortalecimiento de los vínculos comerciales entre ambos países. En ese sentido, el embajador Kevin Marino Cabrera afirmó que la presencia panameña envía “una señal poderosa” sobre el dinamismo de la relación económica, la cual, según indicó, continúa creciendo bajo la administración del presidente Donald Trump.

La agenda de la delegación incluye sesiones plenarias, mesas redondas, encuentros sectoriales y espacios de networking con expertos de la industria y organizaciones de desarrollo económico.

Además, se prevén reuniones con funcionarios de alto nivel de entidades como la Casa Blanca, el Departamento de Comercio y el Departamento de Estado.

Desde el gobierno estadounidense también se resaltó la relevancia de esta primera participación panameña en SelectUSA, subrayando que la relación económica bilateral se apoya en años de cooperación en seguridad, servicios financieros y logística.

La cumbre busca reforzar los sectores prioritarios como la logística, las finanzas, la infraestructura y la tecnología, áreas en las que Panamá mantiene una posición estratégica en la región.

Asimismo, se reiteró el interés en impulsar inversiones que generen empleos y fortalezcan las alianzas entre ambos países.