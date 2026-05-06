Presunto peculado contra el Estado panameño: aprehenden a funcionarios por lesión millonaria

Las detenciones se realizaron en el marco de la Operación Eco Distante, mediante diligencias simultáneas en distintos puntos de San Miguelito, Las Cumbres y Panamá Este. Durante los operativos, las autoridades también lograron ubicar indicios relevantes para el avance de la investigación.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) , a través de su Fiscalía Anticorrupción y en coordinación con la Dirección de Inteligencia Policial de la Policía Nacional , aprehendió a siete personas presuntamente vinculadas a un caso de peculado en perjuicio de la Junta Comunal de Belisario Porras , en el distrito de San Miguelito.

Entre los aprehendidos figuran exfuncionarios, quienes son investigados por la presunta recepción de cheques sin justificación provenientes de la Junta Comunal.

Según las pesquisas, estos pagos habrían formado parte de un esquema irregular que generó un perjuicio económico significativo al Estado.

La investigación cuenta con el respaldo de un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República, el cual determinó una lesión económica de $8,098,668.62.

De ese total, se detalla que $7,367,683.17 fueron desembolsados bajo el concepto de servicios prestados.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el grado de responsabilidad de los implicados y no descartan nuevas acciones judiciales en el desarrollo del caso.