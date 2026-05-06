Presunto peculado contra el Estado panameño: aprehenden a funcionarios por lesión millonaria

Entre los aprehendidos figuran exfuncionarios, quienes son investigados por la presunta recepción de cheques sin justificación provenientes de la Junta Comunal. Según las pesquisas, estos pagos habrían formado parte de un esquema irregular que generó un perjuicio económico significativo al Estado.La investigación cuenta con el respaldo de un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República, el cual determinó una lesión económica de $8,098,668.62. De ese total, se detalla que $7,367,683.17 fueron desembolsados bajo el concepto de servicios prestados.Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el grado de responsabilidad de los implicados y no descartan nuevas acciones judiciales en el desarrollo del caso.