Agroferias del IMA: estos son los puntos de venta del jueves 9 de abril

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. En ese sentido, se recordó a los consumidores que deberán presentar obligatoriamente su cédula de identidad al momento de la compra, así como llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó los puntos donde se realizarán agroferias este jueves 9 de abril en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

Calendario completo de agroferias del jueves 9 de abril

Para el jueves 9 de abril, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Coclé: Casa del Pueblo de San Martín en Pocrí distrito de Aguadulce.

-Veraguas: Cuadro de la comunidad de El Limón en El Cocla distrito de Calobre y en la casa comunal de Hicaco en el distrito de Soná.

-Panamá Este: Comunidad de Agua Buena en El Llano distrito de Chepo.

-Herrera: Casa comunal de Menchaca en el distrito de Ocú.

-Panamá: Cancha del sector 18 de Veranillo en Belisario Porras en el distrito de San Miguelito.

-Los Santos: Junta comunal de Chupa en el distrito de Macaracas.

-Panamá Oeste: Casa residencial de Vista Alegre en el distrito de Arraiján.

-Chiriquí: Cancha de Entre Ríos en Hornito distrito de Gualaca.