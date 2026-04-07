Agroferias del IMA: estos son los puntos de venta del jueves 9 de abril

Para el jueves 9 de abril, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>-Coclé: </b>Casa del Pueblo de San Martín en Pocrí distrito de Aguadulce.<b>-Veraguas:</b> Cuadro de la comunidad de El Limón en El Cocla distrito de Calobre y en la casa comunal de Hicaco en el distrito de Soná.<b>-Panamá Este: </b>Comunidad de Agua Buena en El Llano distrito de Chepo.<b>-Herrera: </b>Casa comunal de Menchaca en el distrito de Ocú.<b>-Panamá: </b>Cancha del sector 18 de Veranillo en Belisario Porras en el distrito de San Miguelito.<b>-Los Santos: </b>Junta comunal de Chupa en el distrito de Macaracas.<b>-Panamá Oeste: </b>Casa residencial de Vista Alegre en el distrito de Arraiján.<b>-Chiriquí:</b> Cancha de Entre Ríos en Hornito distrito de Gualaca.