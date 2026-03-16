Presidente de Alemania destaca a Panamá como hub del comercio y apuesta por fortalecer alianzas

El presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, destacó este lunes 16 de marzo el papel estratégico de Panamá como socio económico en la región durante una reunión de trabajo con el presidente José Raúl Mulino en el Palacio de las Garzas.

El encuentro entre ambos mandatarios se extendió por aproximadamente dos horas y culminó con una declaración conjunta ante los medios, en la que abordaron temas relacionados con comercio, cooperación bilateral y el contexto geopolítico internacional.

Durante su intervención, Steinmeier afirmó que su visita se produce en un momento clave para fortalecer alianzas entre países que comparten valores y buscan defender el orden internacional.

“Esta visita llega en un momento muy oportuno, en un tiempo donde las reglas del orden mundial están siendo atacadas. Precisamente en este periodo queremos fortalecer nuestra asociación”, expresó el mandatario alemán.

El jefe de Estado europeo subrayó que su gobierno busca construir relaciones más estrechas con países soberanos de América Latina, resaltando que la región no debe ser vista como una zona de influencia de potencias externas.

“América Latina no es el patio trasero de nadie. Es una región con su propia historia y su independencia”, afirmó Steinmeier.

En ese contexto, destacó que Panamá es un socio económico y comercial importante para Alemania en Centroamérica, especialmente en sectores vinculados a infraestructura, logística y servicios.

El mandatario alemán también elogió el papel del Canal de Panamá como eje del desarrollo económico del país y como infraestructura clave para el comercio mundial.

“La fuerza económica de Panamá se basa en el Canal de Panamá, que une el océano Atlántico con el Pacífico”, señaló durante la declaración conjunta.

Steinmeier indicó que existen amplias oportunidades para ampliar la cooperación entre ambos países en nuevas áreas estratégicas, como energías renovables y proyectos vinculados al hidrógeno verde.

Según explicó, Panamá podría convertirse en el futuro en una plataforma logística importante para el transporte y desarrollo de este tipo de energía limpia.

El presidente alemán también expresó optimismo sobre el fortalecimiento de los vínculos comerciales entre ambas naciones, destacando que su visita está acompañada por una delegación de empresarios interesados en explorar oportunidades de inversión.

“Queremos intensificar nuestras relaciones económicas y comerciales, y soy optimista de que esta visita dará un nuevo impulso a nuestra cooperación”, afirmó.

La visita de Steinmeier forma parte de una gira por América Latina que continuará en Guatemala y México, con el objetivo de reforzar los vínculos políticos y económicos con países de la región.

Su llegada a Panamá marca además un hecho histórico, al tratarse de la primera visita oficial de un presidente alemán al país desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.