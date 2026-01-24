  1. Inicio
Monumento chino: ‘Prefiero el costo político que una tragedia’, afirma alcaldesa sobre el mirador

Alcaldesa de Arraiján prioriza seguridad ante demolición del mirador
Alcaldesa de Arraiján prioriza seguridad ante demolición del mirador @stefanydayanpenalba
Emiliana Tuñón
  • 24/01/2026 10:22
La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, defendió la demolición del mirador del puente de las Américas por razones de seguridad ciudadana.

Tras la publicación de la propuesta relacionada con el mirador del puente de las Américas, la alcaldesa del distrito de Arraiján, Stefany Peñalba, defendió públicamente su postura, asegurando que su principal responsabilidad es salvaguardar la seguridad y la integridad de los ciudadanos.

Peñalba explicó que, de haberse registrado algún incidente en el sitio, la responsabilidad habría recaído directamente sobre su administración.

“Si algo hubiese pasado en ese mirador, la única responsable hubiese sido la alcaldesa. Nadie hubiese aparecido y habrían llovido las críticas, diciendo que la alcaldesa no actuó, que fue negligente o incompetente”, expresó.

La alcaldesa recalcó que las decisiones adoptadas no responden a intereses políticos ni a la búsqueda de popularidad, sino al cumplimiento de su deber como autoridad local. “Nuestras decisiones no son popularmente políticas ni para complacer a nadie; son para resguardar la integridad de nuestros ciudadanos”, afirmó.

Reconoció que se trata de decisiones difíciles, pero subrayó que su rol implica asumirlas en representación del territorio, del distrito y de los ciudadanos que la eligieron. En ese contexto, solicitó respeto a la autonomía municipal y pidió que cualquier intervención futura que se pretenda realizar en el área sea sometida a consulta pública.

Alcaldesa de Arraiján detalla informes que motivaron demolición del mirador

En cuanto a las razones de la demolición, Peñalba señaló que el mirador presentaba un avanzado deterioro estructural. Indicó que la decisión se sustentó en tres informes técnicos: uno de la Dirección de Obras y Construcciones del municipio, otro del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y un informe externo independiente.

Los documentos concluyeron que la estructura presentaba deterioro estructural avanzado, desprendimiento de concreto, corrosión del acero, abultamientos y rajaduras, condiciones que representaban un riesgo real e inminente para visitantes y transeúntes.

La alcaldesa aclaró además que jurídicamente el mirador no contaba con declaratoria de patrimonio histórico nacional, ya que no cuenta con la declaratoria e inscripción ni protección legal por parte del Ministerio de Cultura, por lo que, conforme a la ley, el municipio está facultado para adoptar medidas extraordinarias cuando existe un peligro grave para la seguridad de la población.

Finalmente, informó que el operativo de demolición se ejecutó en horario nocturno, con el objetivo de minimizar las afectaciones al tránsito en la carretera Panamericana y reducir el impacto en la movilidad vehicular.

