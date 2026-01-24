Monumento chino: ‘Prefiero el costo político que una tragedia’, afirma alcaldesa sobre el mirador

Tras la publicación de la propuesta relacionada con el mirador del puente de las Américas, la alcaldesa del distrito de Arraiján, Stefany Peñalba, defendió públicamente su postura, asegurando que su principal responsabilidad es salvaguardar la seguridad y la integridad de los ciudadanos.

Peñalba explicó que, de haberse registrado algún incidente en el sitio, la responsabilidad habría recaído directamente sobre su administración.

“Si algo hubiese pasado en ese mirador, la única responsable hubiese sido la alcaldesa. Nadie hubiese aparecido y habrían llovido las críticas, diciendo que la alcaldesa no actuó, que fue negligente o incompetente”, expresó.

La alcaldesa recalcó que las decisiones adoptadas no responden a intereses políticos ni a la búsqueda de popularidad, sino al cumplimiento de su deber como autoridad local. “Nuestras decisiones no son popularmente políticas ni para complacer a nadie; son para resguardar la integridad de nuestros ciudadanos”, afirmó.

Reconoció que se trata de decisiones difíciles, pero subrayó que su rol implica asumirlas en representación del territorio, del distrito y de los ciudadanos que la eligieron. En ese contexto, solicitó respeto a la autonomía municipal y pidió que cualquier intervención futura que se pretenda realizar en el área sea sometida a consulta pública.