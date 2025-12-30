Monumento chino: Alcaldesa de Arraiján se ausenta del Concejo en medio de reclamo por falta de información

La presidenta del Consejo Municipal de Arraiján, Luz Denia Oliver, confirmó la mañana de este martes 30 de diciembre que sostuvo una conversación telefónica con la alcaldesa del distrito, Stefany Peñalba, quien le reiteró que la demolición del monumento a la comunidad china en Panamá la noche de este 27 de diciembre fue una decisión asumida de manera directa por su despacho y fundamentada en razones de seguridad.

De acuerdo con Oliver, Peñalba argumentó que la estructura presentaba daños que representaban un riesgo para la integridad de los ciudadanos.

Sin embargo, precisó que el Consejo Municipal de Arraiján no fue informado previamente sobre la demolición del monumento en el mirador del puente de Las Américas.

“Para nosotros fue una sorpresa, al igual que para la comunidad, encontrarnos con que la estructura había sido derribada. Desconocíamos completamente los hechos que se dieron”, manifestó Oliver a TVN Noticias.

A la sesión de la mañana de este 30 de diciembre no acudió al Consejo Municipal de Arraiján la alcaldesa y otros funcionarios de la Alcaldía de Arraiján.

Oliver señaló además que no ha existido una comunicación formal de la alcaldesa ante el pleno municipal.

Debido a esta demolición la tarde de este 29 de diciembre se conoció que la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación efectuó una inspección ocular en el mirador del puente de las Américas, junto a equipo forense de Medicina Legal y la Dirección de Investigación Judicial.

El objetivo de la inspección fue recopilar información y efectuar fotografías forenses del espacio que ocupaba el monumento chino en el sector antes mencionado del distrito de Arraiján.

Por este incidente, la Cancillería de la República Popular China emitió una declaración en la que “deplora” la destrucción de la estructura, a la que calificó no solo como un elemento arquitectónico, sino como un símbolo histórico de los lazos de sangre y esfuerzo que unen a ambas naciones desde el siglo XIX.