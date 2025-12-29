Comunidad china en Panamá financió monumento en el Puente de las Américas

El Consejo Nacional de la Etnia China (Conechi) rompió el silencio tras la demolición del memorial en el mirador del Puente de las Américas, aportando un dato clave que desmiente los rumores surgidos en plataformas digitales: la obra fue construida íntegramente con fondos de la comunidad china de Panamá.<b>A través de un comunicado oficial difundido por el Ministerio de Desarrollo Social, el Consejo —creado por la Ley 32 de 2014— manifestó su 'categórico rechazo' a la acción ejecutada la noche del 27 de diciembre por orden de la alcaldesa de Arraiján, Stefany Dayan Peñalba.</b>