Comunidad china en Panamá financió monumento en el Puente de las Américas

El Consejo Nacional de la Etnia China (Conechi) rompió el silencio tras la demolición del memorial en el mirador del Puente de las Américas, aportando un dato clave que desmiente los rumores surgidos en plataformas digitales: la obra fue construida íntegramente con fondos de la comunidad china de Panamá. A través de un comunicado oficial difundido por el Ministerio de Desarrollo Social, el Consejo —creado por la Ley 32 de 2014— manifestó su “categórico rechazo” a la acción ejecutada la noche del 27 de diciembre por orden de la alcaldesa de Arraiján, Stefany Dayan Peñalba.

Fondos propios

En las últimas horas, diversas publicaciones en redes sociales sugerían que el monumento había sido una donación del gobierno de Taiwán en el año 2004, insinuando que su demolición podría estar vinculada a un descarte de vestigios de la antigua relación diplomática. Sin embargo, el Conechi fue enfático al señalar que el monumento, erigido bajo el Decreto Alcaldicio N.° 008 de 2003, fue un esfuerzo económico de la propia comunidad china residente en el país. Con esta información, el Consejo busca separar el valor cultural y ancestral de la obra de cualquier disputa geopolítica, recordándola como un homenaje a los 171 años de presencia china en el istmo.

Valor histórico

El derribo de este monumento ha reavivado el debate sobre el histórico giro en la política exterior de Panamá. Durante décadas, Panamá mantuvo un reconocimiento oficial hacia Taiwán, relación que se tradujo en múltiples obras de infraestructura y monumentos en todo el territorio nacional. No obstante, el panorama cambió drásticamente en junio de 2017 (bajo la administración del expresidente Juan Carlos Varela), cuando Panamá decidió romper lazos con Taipéi para reconocer oficialmente a la República Popular China. Este cambio no solo fue económico, sino que obligó a una reconfiguración de la identidad diplomática del país. Precisamente, el Conechi fue creado precisamente en 2014, año en que el debate sobre la relación con China continental tomaba fuerza, como un mecanismo para salvaguardar los derechos de esta etnia que, según el Consejo, hoy han sido vulnerados por una acción “arbitraria” que atenta contra la memoria histórica y la cohesión social.