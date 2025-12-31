Monumento chino: Diputado Ernesto Cedeño afirma que sin aval de la Contraloría no habría demolición

El diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, cuestionó este miércoles 31 de diciembre el papel de la Contraloría General de la República y el contralor Anel Flores en la demolición del monumento dedicado a la comunidad china, ubicado en el mirador del puente de las Américas, y exigió explicaciones por el refrendo que permitió ejecutar la obra.

Cedeño señaló que, tras la destrucción de la estructura la noche de este 27 de diciembre, se inició una investigación relacionada con el aval recibido por la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, para demoler las estructuras.

Sin embargo, “el que no ha dicho ni esta boca es mía es la Contraloría” General de la República, afirmó el diputado, al asegurar que el contrato con la empresa dueña de los equipos usados en la demolición del monumento fue refrendado por esa entidad este 10 de diciembre.

Según Cedeño, la demolición no habría sido posible sin el refrendo de la Contraloría de una orden de compra cercana a los 10 mil dólares.

De acuerdo con el diputado, además del Municipio de Arraiján, la Contraloría debe rendir cuentas por haber avalado el procedimiento.

En ese sentido, cuestionó por qué se refrendó la demolición cuando, a su juicio, no se cumplió con los requisitos legales establecidos en el artículo No. 24 de la Ley No. 6 de 2002.

El diputado sostuvo que dicha norma establece que toda obra —incluidas las demoliciones— que pueda afectar a ciudadanos requiere un proceso de consulta previa, el cual, aseguró, no se realizó en este caso. “Aquí no había consulta para la demolición”, reiteró.

Cedeño insistió en que no existe justificación para el refrendo otorgado y subrayó que sin la autorización de la Contraloría la demolición no se habría concretado.