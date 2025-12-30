Demolición de monumento chino genera críticas por falta de diálogo, señala Patsy Lee

La diputada chorrerana por el Partido Popular, Patsy Lee, cuestionó la mañana de este martes 30 de diciembre la forma en que fue demolido el monumento en honor a la comunidad china ubicado en el mirador del puente de las Américas.

Lee señaló que el procedimiento utilizado afectó profundamente a este sector de la sociedad panameña y evidenció una falta de diálogo por parte de las autoridades locales.

Además, la diputada explicó que desde inicios de este año fue contactada por el presidente de la Sociedad Chack Kai, Carlos Ng, así como por otros líderes de la comunidad china, quienes le solicitaron apoyo para establecer comunicación con la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, e incluso con instancias diplomáticas, ante la falta de respuesta a múltiples intentos de acercamiento.

“Varias personas de la comunidad se estaban acercando para ver si yo podía dialogar de alguna manera con ella, porque la estaban escribiendo, llamando, y no había ninguna reacción”, afirmó la diputada en Radio Panamá.

Según Lee, aunque la demolición del monumento era un hecho que ya se conocía, lo que generó mayor indignación fue la manera en que se ejecutó la decisión.

A su juicio, el proceso pudo haberse manejado con mayor sensibilidad y respeto si se hubiese convocado previamente a los presidentes de las distintas asociaciones de la comunidad china para explicar la medida.

“Si se hubiese conversado con ellos, se habría dado un retiro de estos símbolos y memorias sentimentales de una manera en que no se faltara el respeto, como lo hicieron. Verlos tirados en el piso afectó a toda una comunidad”, subrayó.

La diputada destacó que muchos integrantes de la comunidad china en Panamá son panameños de tercera y cuarta generación, con fuertes lazos culturales y emocionales con estos símbolos.

En ese sentido, compartió su experiencia personal al señalar que, aunque nunca ha viajado a China ni habla mandarín, valora su herencia cultural y busca transmitirla a sus hijos.

“Hay que tener respeto, porque Panamá es un crisol de razas. Si no nos respetamos los unos a los otros, esto se convierte en un llamado de atención a toda la sociedad”, expresó.

Lee también amplió su reflexión al señalar que la falta de respeto no solo afecta a la comunidad china, sino a otros grupos vulnerables del país, como los adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades afrodescendientes.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades a predicar con el ejemplo, recordando que quienes ocupan cargos públicos, especialmente en distritos de gran tamaño, deben actuar con mesura y asesoría adecuada.