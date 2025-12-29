Cancillería china deplora demolición de monumento en el Puente de las Américas en Panamá

Lo que inició como una polémica acción de autoridades locales en el mirador del Puente de las Américas ha escalado hasta las más altas esferas del Gobierno Chino.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, emitió una declaración en la que el gigante asiático “deplora” la demolición forzosa del monumento que homenajeaba la contribución china al Canal de Panamá.

Para Beijing, el monumento no era una simple estructura, sino un símbolo de los lazos de sangre y esfuerzo que unen a ambas naciones desde el siglo XIX. Lin Jian recordó que la obra servía como memorial para los miles de trabajadores chinos que ayudaron a construir el Ferrocarril Transístmico y el Canal de Panamá, muchos de los cuales perdieron la vida en la empresa.

“El monumento se erigió como testigo y memorial de la histórica amistad entre China y Panamá... reconoce la integración de los chinos en las comunidades locales”, subrayó el portavoz Jian.

La gravedad del asunto ha llevado a que el Gobierno de China presente una protesta formal ante Panamá, exigiendo tres puntos fundamentales para resarcir la relación bilateral:

Esclarecimiento total de los hechos.

Rectificación inmediata de las irregularidades cometidas por el gobierno local.

Reparación del impacto negativo causado por esta acción.