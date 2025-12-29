Cancillería china deplora demolición de monumento en el Puente de las Américas en Panamá

Ante la indignación generalizada de la comunidad china en Panamá y la presión internacional, el Presidente José Raúl Mulino condenó públicamente la demolición. En un intento por mitigar el daño diplomático y social, la Presidencia de la República ya ha ordenado la reconstrucción inmediata del monumento en su sitio original.El portavoz chino reconoció que la medida ha provocado una profunda indignación dentro de Panamá, validando la postura del Ejecutivo panameño de revertir el daño causado por las autoridades locales responsables.La declaración de Lin Jian enfatiza que el monumento también celebra la asimilación exitosa de la comunidad china en la identidad panameña. Este incidente pone bajo la lupa la coordinación entre los gobiernos locales y la política exterior de la Nación, demostrando que acciones municipales pueden tener repercusiones directas en las relaciones estratégicas con potencias mundiales.