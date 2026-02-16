Carnavales ‘modo light’: jóvenes bajan la intensidad y cambian el ambiente en Las Tablas y Pedasí

Los carnavales de este año han dejado una estampa poco habitual: menos excesos, más calma y un ambiente que muchos califican como “modo light”.

La llamada generación Alfa, nacida alrededor de 2011 y marcada por un estilo de vida con menor consumo de alcohol, ha comenzado a influir en la forma de celebrar, cambiando la tónica que por décadas caracterizó estas fiestas.Desde el mismo viernes de coronación en Las Tablas fue evidente el cambio.

Entre los asistentes se percibió menor efervescencia, sin las exhibiciones ni los atuendos atrevidos de otros tiempos. En su lugar, predominaban grupos de jóvenes tranquilos, compartiendo y disfrutando sin licor ni escándalos.En los tradicionales culecos la escena ha sido similar.

Más allá de los fanáticos fieles que siguen a las tunas saltando y cantando, muchos optan por “parquear” con calma, como si estuvieran en casa, disfrutando del ambiente sin desbordes.

Quedaron atrás, al menos en gran medida, las atorrancias, las borracheras y los atuendos extremos que solían marcar la fiesta. Aunque todavía se ven algunos casos aislados, ahora son más la excepción que la regla.

Lo que sí ha llamado poderosamente la atención es la presencia de adultos mayores en los culecos de Las Tablas y Pedasí.

Personas en sillas de ruedas o apoyadas en bastones se han sumado a la mojadera, recordando con nostalgia los tiempos en que el carnaval era pura locura y desenfreno.

Así, entre nostalgia y nuevas costumbres, los carnavales parecen estar entrando en una nueva etapa, donde la fiesta sigue viva, pero con un ritmo más pausado y familiar.