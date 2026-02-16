Más multas por velocidad y embriaguez en carreteras durante los carnavales

Asimismo, se reportó la colocación de 3,713 infracciones de tránsito, entre las que destacan 766 por exceso de velocidad, 618 por desatender señales de tránsito, 131 por desacato, 134 por embriaguez comprobada y 140 por luces no adecuadas.

La Policía Nacional informó que, desde las 6:00 p.m. de este jueves 12 de febrero hasta las 6:00 p.m. del Domingo de Carnaval, se registró el desplazamiento de 118,205 vehículos hacia el interior del país, reflejando una movilidad fluida, segura y organizada durante este período.

Autoridades detallan fases de retorno para el 17 y 18 de febrero

Las autoridades informaron sobre el desarrollo de las jornadas programadas para los días martes 17 y miércoles 18 de febrero, en dirección hacia la ciudad de Panamá, las cuales se ejecutarán en dos fases por día.

El martes 17, la fase 1 se realizará de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., desde Las Uvas hasta Sajalices. Ese mismo día, la fase 2 se desarrollará en el mismo horario, partiendo de Campana hasta Arraiján.

Para este miércoles 18 de febrero las actividades iniciarán más temprano.

La fase 1 será de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., desde Las Uvas hasta Sajalices; mientras que la fase 2 se desarrollará de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., desde Campana hasta Arraiján.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias y planificar sus desplazamientos con anticipación.