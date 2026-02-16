Más multas por velocidad y embriaguez en carreteras durante los carnavales

La <b><a href="/tag/-/meta/pn-policia-nacional">Policía Nacional</a></b> informó que, desde las 6:00 p.m. de este jueves 12 de febrero hasta las 6:00 p.m. del Domingo de Carnaval, se registró el desplazamiento de 118,205 vehículos hacia el interior del país, reflejando una movilidad fluida, segura y organizada durante este período.Asimismo, se reportó la colocación de 3,713 infracciones de tránsito, entre las que destacan 766 por exceso de velocidad, 618 por desatender señales de tránsito, 131 por desacato, 134 por embriaguez comprobada y 140 por luces no adecuadas.