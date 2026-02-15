Alta circulación vehicular: Policía Nacional contabiliza 80 mil autos hacia el interior

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito y mantener la prudencia en las vías para evitar accidentes.

De igual forma, la entidad detalló que durante ese período se colocaron 1,856 infracciones de tránsito. Entre las faltas más recurrentes figuran 355 por exceso de velocidad, 355 por desatender señales de tránsito, 78 por desacato, 36 por embriaguez comprobada y 64 por luces no adecuadas.

La Policía Nacional informó que desde las 6:00 p.m. del jueves 12 de febrero hasta las 6:00 p.m. del sábado 14 de febrero se ha registrado un aforo vehicular de 80,242 vehículos hacia el interior del país.

Detalles de la inversión con retorno hacia Panamá

Las autoridades informaron sobre el desarrollo de las jornadas programadas para los días martes 17 y miércoles 18 de febrero, en dirección hacia la ciudad de Panamá, las cuales se ejecutarán en dos fases por día.

Para el martes 17 de febrero, la Fase 1 iniciará a las 10:00 a.m. en Las Uvas de San Carlos y culminará a las 6:00 p.m. en Sajalices de Chame.

Ese mismo día, la Fase 2 comenzará a las 10:00 a.m. en Campana de Capira y finalizará a las 6:00 p.m. en Arraiján, Burunga.

En tanto, para el miércoles 18 de febrero, las actividades iniciarán más temprano. La Fase 1 arrancará a las 7:00 a.m. en Las Uvas de San Carlos y se extenderá hasta las 6:00 p.m. en Sajalices de Chame.

Finalmente, la Fase 2 del miércoles comenzará a las 7:00 a.m. en Campana de Capira y concluirá a las 6:00 p.m. en Arraiján, Burunga.

Se recomienda a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias y planificar sus desplazamientos con anticipación.