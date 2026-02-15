Alta circulación vehicular: Policía Nacional contabiliza 80 mil autos hacia el interior

La <b><a href="/tag/-/meta/pn-policia-nacional">Policía Nacional</a></b> informó que desde las 6:00 p.m. del jueves 12 de febrero hasta las 6:00 p.m. del sábado 14 de febrero se ha registrado un aforo vehicular de 80,242 vehículos hacia el interior del país.De igual forma, la entidad detalló que durante ese período se colocaron 1,856 infracciones de tránsito. Entre las faltas más recurrentes figuran 355 por exceso de velocidad, 355 por desatender señales de tránsito, 78 por desacato, 36 por embriaguez comprobada y 64 por luces no adecuadas.Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito y mantener la prudencia en las vías para evitar accidentes.