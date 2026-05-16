Canal de Panamá: 40 países adheridos al Tratado de Neutralidad y 152 sin adhesión

La Dirección General de Política Exterior de la Cancillería panameña actualizó la lista de los 40 países que se han adherido al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá.

De acuerdo con esta última actualización debido a las decisiones de Suiza y Portugal, las naciones adheridas a la norma internacional son 40.

Mientras que hasta la fecha 152 países no se han adherido al Tratado de Neutralidad.

Este acuerdo establece que la vía interoceánica debe mantenerse segura y accesible para el tránsito pacífico de embarcaciones tanto en tiempos de paz como de guerra, evitando que el Canal sea utilizado o afectado por conflictos armados internacionales.

Además, a diferencia de la neutralidad aplicada a los Estados, la neutralidad de la vía marítima se enfoca en asegurar el libre tránsito marítimo mundial.

Los países adheridos al protocolo se comprometen a respetar esa condición y a velar porque los buques bajo su bandera cumplan con las disposiciones establecidas en el tratado.

Entre los países no adheridos figuran China, India, Japón, Brasil, Canadá, México, Sudáfrica, Turquía, Arabia Saudita, Australia, Nueva Zelanda y la mayoría de los Estados de América Latina, África, Asia y Europa.

Mientras que otros 40 países forman parte del Tratado de Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá, entre ellos Alemania, Francia, Reino Unido, España, Italia, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela.

El Tratado de Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal entró en vigor el 1 de octubre de 1979. Para Panamá, cada nueva adhesión representa un respaldo político y jurídico al modelo de neutralidad del Canal, destacó la Cancillería.

Suiza fue el país que más recientemente anunció su compromiso de adherirse al tratado. Este 13 de mayo se informó que el Consejo Federal de Suiza lo aprobó para reafirmar el respaldo suizo a la libertad de navegación y al derecho internacional.

La decisión fue anunciada desde la ciudad de Berna en medio de la importancia de la ruta marítima tras el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Con esta adhesión, Suiza se suma a los países que reconocen y respaldan la neutralidad permanente del Canal de Panamá, garantizando un tránsito marítimo abierto y seguro para todas las naciones en cualquier circunstancia.

La República de Panamá y Suiza mantienen en la actualidad relaciones bilaterales calificadas como “excelentes” por ambos gobiernos.

Por otro lado, este 8 de mayo también se conoció que Portugal tiene el propósito de adherirse al Tratado de Neutralidad, una decisión que fortalece el respaldo internacional al régimen jurídico que garantiza el tránsito libre y seguro por la vía interoceánica.

El anuncio se produjo durante una reunión celebrada entre el viceministro encargado de Asuntos Multilaterales y Cooperación Internacional de Panamá, Alejandro Mendoza, y la secretaria de Estado de Relaciones Exteriores y Cooperación de Portugal, Ana Isabel Xavier, informó la Cancillería panameña.