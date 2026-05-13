Suiza aprueba adhesión al protocolo de neutralidad del Canal de Panamá

El Consejo Federal de Suiza aprobó este miércoles 13 de mayo la adhesión del país al Protocolo del Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá, en una decisión que reafirma el respaldo suizo a la libertad de navegación y al derecho internacional.

La medida fue anunciada desde Berna en medio de un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y desafíos para el comercio mundial. Con esta adhesión, Suiza se suma a los países que reconocen y respaldan la neutralidad permanente del Canal de Panamá, garantizando un tránsito marítimo abierto y seguro para todas las naciones en cualquier circunstancia.

El protocolo forma parte del Tratado de Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá, firmado en 1977 entre Panamá y Estados Unidos. Este acuerdo establece que la vía interoceánica debe mantenerse segura y accesible para el tránsito pacífico de embarcaciones tanto en tiempos de paz como de guerra, evitando que el Canal sea utilizado o afectado por conflictos armados internacionales.

A diferencia de la neutralidad aplicada a los Estados, la neutralidad del Canal se enfoca en asegurar el libre tránsito marítimo mundial. Los países adheridos al protocolo se comprometen a respetar esa condición y a velar porque los buques bajo su bandera cumplan con las disposiciones establecidas en el tratado.

El Consejo Federal destacó que el transporte marítimo tiene una importancia estratégica para el comercio exterior suizo y para sus servicios marítimos. En ese sentido, señaló que la adhesión representa un reconocimiento a la relevancia del Canal de Panamá para la economía global, así como para la paz y la seguridad en el hemisferio occidental.

Las autoridades suizas precisaron que esta adhesión no implica nuevos derechos ni obligaciones para Suiza, sino un respaldo político y diplomático al principio de neutralidad de la ruta interoceánica.

Suiza y Panamá mantienen actualmente relaciones bilaterales calificadas como “excelentes” por el gobierno suizo. Ambos países participan en el Acuerdo de Libre Comercio entre la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y Centroamérica, además de colaborar en iniciativas económicas multilaterales.

En 2024, ambas naciones ratificaron un tratado de asistencia judicial mutua en materia penal, mientras que Panamá inauguró oficialmente su embajada en Berna en 2025.