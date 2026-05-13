Procesados por pandillerismo violan medidas cautelares

Durante una inspección de la Policía Nacional a 30 personas procesadas por homicidio, blanqueo de capitales, pandillerismo y narcotráfico, se detectó que algunas incumplían la medida cautelar de casa por cárcel.

En los allanamientos realizados el pasado domingo, las autoridades descubrieron que siete procesados, considerados cabecillas de grupos delincuenciales, no estaban cumpliendo con la medida de detención domiciliaria.

Los agentes policiales, al llegar a sus residencias, no lograron ubicarlos ni determinar con exactitud su paradero. Cuatro de los siete son procesados por pandillerismo y los otros tres por homicidio.

Otros cinco, aunque se encontraban en sus residencias al momento del allanamiento, tenían armas con permisos legales a nombre de familiares.

Los agentes tampoco lograron ubicar a Carlos Alexis Pitano Almanza, quien mantiene la medida cautelar de provincia por cárcel. Una fuente policial informó a La Estrella de Panamá que, en el caso de Pitano, no pudieron verificar si había violado la medida, ya que el día del allanamiento no se encontraba en su residencia ni fue localizado en la provincia.

La preocupación de las autoridades de seguridad radica en que Pitano fue una de las 25 personas aprehendidas en 2024 durante la Operación Fortaleza, desarrollada en las provincias de Veraguas, Herrera y Chiriquí por delitos relacionados con narcotráfico.

Pitano, considerado por las autoridades policiales como cabecilla de una organización criminal, estuvo detenido en Punta Coco antes de que se le otorgara la medida cautelar de provincia por cárcel. En 2019 fue condenado a 60 meses de prisión por blanqueo de capitales.

Las violaciones a las medidas cautelares ocurren en medio de los asesinatos registrados en diversas zonas del país. Uno de los casos más recientes ocurrió la madrugada del pasado lunes, cuando uno de los más buscados por la Policía Nacional fue asesinado mientras viajaba en un vehículo particular que prestaba servicio de transporte mediante una plataforma digital. En el hecho también murió el conductor.

Otra de las preocupaciones de las autoridades policiales, señaló la fuente, es que ni el Ministerio Público ni el Órgano Judicial están dando seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares que no implican detención preventiva. El sistema de vigilancia electrónica —mediante brazaletes o tobilleras— tampoco se aplica en todos los procesos en los que se dictan este tipo de medidas.

Además, hasta el momento se desconoce con qué frecuencia los procesados incumplen las medidas cautelares distintas a la detención preventiva.