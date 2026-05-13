Madre y dos niños mueren en bombardeos cerca de Beirut

Al menos ocho personas murieron este miércoles en una serie de bombardeos israelíes contra vehículos que transitaban por carreteras al sur de Beirut, informaron autoridades sanitarias libanesas. Entre las víctimas se encuentran una madre y sus dos hijos menores.

Los ataques se produjeron en medio de una nueva escalada militar israelí en territorio libanés, pese al alto el fuego temporal que ambas partes mantienen desde hace semanas.

De acuerdo con información publicada por medio El País, el primer bombardeo se registró durante la mañana contra una furgoneta que, según medios locales, transportaba alimentos.

Poco después, otro misil impactó un vehículo 4x4 en plena autopista principal del país, causando la muerte de sus ocupantes. Más tarde, un tercer automóvil fue alcanzado en una carretera secundaria paralela a la autopista.

Las explosiones generaron pánico entre conductores y residentes que se encontraban en las zonas afectadas durante horas de intenso tráfico vehicular.

Según El País, la ofensiva coincide con la proximidad de una reunión en Washington entre representantes de Israel y Líbano, donde se discutirá la continuidad del actual cese de hostilidades.

Mientras continúan las operaciones militares, el ejército israelí emitió nuevas órdenes de evacuación para habitantes de municipios cercanos a Tiro.