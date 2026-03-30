Revolución tecnológica en Las Perlas: Cómo una máquina convierte el aire en agua potable

En un paso significativo hacia la soberanía hídrica y la innovación tecnológica, más de mil residentes de la Isla de Pedro González, en el Archipiélago de Las Perlas, provincia de Panamá, comenzaron a consumir agua potable generada directamente de la humedad del ambiente. Este logro es el resultado de una colaboración estratégica entre la Alcaldía de Panamá, el Gobierno de Israel y el Despacho de la Primera Dama. El proyecto se materializó con la instalación de la máquina Watergen GEN-M1, un generador atmosférico de alta tecnología que produce hasta 220 litros diarios de agua. La iniciativa surge tras la visita oficial del alcalde Mayer Mizrachi a Israel en septiembre de 2025, donde gestionó la donación de dos equipos únicos en su clase para beneficiar a zonas con infraestructuras hídricas inexistentes o precarias. Históricamente, los habitantes de Pedro González dependían de la captación de agua de lluvia y pozos, lo que conllevaba riesgos de contaminación y altos costos logísticos por el traslado de agua embotellada.

Declaraciones clave

Mediante un comunicado de prensa, el alcalde Mayer Mizrachi resaltó el impacto inmediato en la comunidad: “La isla de Pedro González ha pasado de no tener agua a contar con la mejor agua potable del país, gracias a esta tecnología que transforma la humedad del aire en agua, esto es innovador pero también es bueno para la comunidad”. Además, enfatizó su visión de gestión: “Este es el futuro que queremos: uno donde la tecnología sirve a la gente, donde la innovación llega a quienes más la necesitan”. Por su parte, la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, quien coordinó la implementación junto al cuerpo diplomático, señaló que “la cooperación se traduce en beneficios directos para los panameños necesitados y que mejor solución que llevar agua y salud a comunidades que merecen mejor atención”. El embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, reafirmó el compromiso de su nación con el desarrollo social panameño. “Israel es un país que no tiene muchas fuentes hídricas pero sí tecnología y la compartimos con países amigos”, expresó el diplomático.

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