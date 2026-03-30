Revolución tecnológica en Las Perlas: Cómo una máquina convierte el aire en agua potable

En un paso significativo hacia la soberanía hídrica y la innovación tecnológica, más de mil residentes de la <b>Isla de Pedro González</b>, en el <b>Archipiélago de Las Perlas, </b>provincia de <a href="/tag/-/meta/provincia-de-panama">Panamá</a>, comenzaron a consumir agua potable generada directamente de la humedad del ambiente. Este logro es el resultado de una colaboración estratégica entre la <b>Alcaldía de Panamá</b>, el <b>Gobierno de Israel</b> y el <b>Despacho de la Primera Dama</b>.El proyecto se materializó con la instalación de la máquina <b>Watergen GEN-M1</b>, un generador atmosférico de alta tecnología que produce hasta<b> 220 litros diarios de agua</b>. La iniciativa surge tras la visita oficial del alcalde <b><a href="/tag/-/meta/mayer-mizrachi">Mayer Mizrachi</a></b> a Israel en septiembre de 2025, donde gestionó la donación de <b>dos equipos únicos en su clase</b> para beneficiar a zonas con infraestructuras hídricas inexistentes o precarias.Históricamente, los habitantes de <b>Pedro González</b> dependían de la captación de agua de lluvia y pozos, lo que conllevaba riesgos de contaminación y altos costos logísticos por el traslado de agua embotellada.