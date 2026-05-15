Clandestinidad golpea las finanzas de la Lotería: Devoluciones de chances rozan el 50%

Las autoridades han identificado estructuras bien formadas para la venta de números clandestinos en negocios como <b>abarroterías y lavanderías</b>, regularmente administrados por personas de nacionalidad asiáticas. Estos puntos de venta utilizan tecnología para debitar chances de dos dígitos y billetes de cuatro y cinco cifras, además de emplear canales digitales como WhatsApp y banca en línea para el pago de jugadas y premios.Aunque el costo de la 'fracción' es igual al oficial, el valor del premio varía, ya que el jugador clandestino carece de los incentivos de la serie y el folio que ofrece el primer premio de la LNB.