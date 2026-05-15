Clandestinidad golpea las finanzas de la Lotería: Devoluciones de chances rozan el 50%

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) enfrenta una crisis operativa sin precedentes, marcada por un ascenso vertical en la devolución de sus productos oficiales. Según registros estadísticos de la institución, la cantidad de chances y billetes que no logran venderse y retornan a las bóvedas alcanzó niveles históricos al cierre de 2025. El indicador más crítico se registra en el sorteo de los miércoles, donde la devolución de los chances se disparó de un 11.99% en 2019 a un alarmante 47.90% en 2025. El sorteo dominical presenta una tendencia similar, con devoluciones de chances que pasaron del 9.97% al 44.56% en el mismo periodo. En cuanto a los billetes, las cifras también muestran un deterioro; el retorno de producto del sorteo dominical subió del 5.90% al 26.54%.

Cerco a la clandestinidad y el sobreprecio

Ante este escenario, el director general de la LNB, Isidro S. Carbonell Olmos, encabezó una reunión con representantes de la comunidad chino-panameña y autoridades del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) y la Dirección General de Ingresos (DGI). El objetivo central fue advertir sobre la exclusividad legal que posee la LNB para la comercialización de juegos de azar en el país. Se trató de la segunda reunión, la primera fue realizada el 15 de abril. La proliferación de la lotería clandestina y la venta de chances oficiales con sobreprecio han sido identificadas como las causas principales de la caída en las ventas institucionales. Esta situación impacta directamente en los aportes al Tesoro Nacional y reduce la capacidad de la LNB para financiar donaciones, apoyos económicos y subsidios destinados a fundaciones y organizaciones no gubernamentales.

Operatividad del mercado ilegal

Las autoridades han identificado estructuras bien formadas para la venta de números clandestinos en negocios como abarroterías y lavanderías, regularmente administrados por personas de nacionalidad asiáticas. Estos puntos de venta utilizan tecnología para debitar chances de dos dígitos y billetes de cuatro y cinco cifras, además de emplear canales digitales como WhatsApp y banca en línea para el pago de jugadas y premios. Aunque el costo de la “fracción” es igual al oficial, el valor del premio varía, ya que el jugador clandestino carece de los incentivos de la serie y el folio que ofrece el primer premio de la LNB.

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