María Corina Machado sostendrá encuentros con diáspora y oposición venezolana en Panamá

La dirigente opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, visitará Panamá este viernes 22 de mayo como parte de una gira regional.

De acuerdo con la agenda de la dirigente, Machado llegará al país este viernes y sostendrá al día siguiente, sábado 23, un encuentro con miembros de la diáspora venezolana para analizar la situación política de Venezuela.

Posteriormente, este domingo 24 de mayo, la líder opositora participará en una reunión con miembros de la oposición venezolana.

Machado también tiene en su agenda reuniones oficiales el lunes 25 de mayo con el presidente José Raúl Mulino y el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha.

La Estrella de Panamá conoció que Machado recibirá las llaves de la ciudad de manos del alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, este 25 de mayo.

Esta visita de Machado se produce en medio del escenario político venezolano tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en el fuerte Tiuna, al sureste de la ciudad de Caracas, y las expectativas sobre un eventual anuncio relacionado con elecciones presidenciales en Venezuela.