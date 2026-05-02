Las 5 claves de Panamá y el mundo este sábado 2 de mayo

La agenda informativa de Panamá y el mundo llega cargada de temas relevantes este sábado 2 de mayo, tanto en el ámbito local como internacional.<b>-La Policía Nacional informó que en las últimas 24 horas</b> la principal causa de sanciones fue el exceso de velocidad, con 287 conductores multados, seguido de otras infracciones que representan riesgos para la seguridad vial.<b>-El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)</b> reportó que las lluvias del 1 de mayo generaron al menos siete incidentes en distintos puntos del país, incluyendo inundaciones, caída de árboles, deslizamientos de tierra y una persona desaparecida.<b>-La Autoridad de Pasaportes de Panamá</b> anunció un horario especial a nivel nacional para este sábado 2 y domingo 3 de mayo, con el fin de facilitar trámites a los ciudadanos.<b>-La aerolínea Spirit Airlines anunció el cierre inmediato de sus operaciones</b> tras no concretarse un rescate financiero, lo que representa un fuerte impacto para la industria aérea de bajo costo en Estados Unidos.<b>-La embajadora de China en Panamá, Xu Xueyuan,</b> destacó la cooperación bilateral en el contexto de la presidencia de China del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).