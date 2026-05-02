Las 5 claves de Panamá y el mundo este sábado 2 de mayo

La agenda informativa de Panamá y el mundo llega cargada de temas relevantes este sábado 2 de mayo, tanto en el ámbito local como internacional.

-La Policía Nacional informó que en las últimas 24 horas la principal causa de sanciones fue el exceso de velocidad, con 287 conductores multados, seguido de otras infracciones que representan riesgos para la seguridad vial.

-El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reportó que las lluvias del 1 de mayo generaron al menos siete incidentes en distintos puntos del país, incluyendo inundaciones, caída de árboles, deslizamientos de tierra y una persona desaparecida.

-La Autoridad de Pasaportes de Panamá anunció un horario especial a nivel nacional para este sábado 2 y domingo 3 de mayo, con el fin de facilitar trámites a los ciudadanos.

-La aerolínea Spirit Airlines anunció el cierre inmediato de sus operaciones tras no concretarse un rescate financiero, lo que representa un fuerte impacto para la industria aérea de bajo costo en Estados Unidos.

-La embajadora de China en Panamá, Xu Xueyuan, destacó la cooperación bilateral en el contexto de la presidencia de China del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).