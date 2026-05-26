Confusión en Unachi: Nota de Molinar informa sobre la renuncia de Etelvina de Bonagas y la universidad lo desmiente

La ministra de Educación, Lucy Molinar, informó al Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) que Etelvina Medianero de Bonagas presentó formalmente su renuncia al cargo de rectora el pasado 11 de mayo de 2026.

No obstante, la Unachi emitió un comunicado en el que afirma que Medianeros de Bonagas no ha presentado ninguna renuncia.

”Cualquier información que indique lo contrario es infundada”, dijo la Unachi en su comunicado.

Según la comunicación remitida por la titular de Educación, la dimisión se hará efectiva a partir del mes de junio.

“Remito nota de fecha del 11 de mayo de 2026, mediante la cual la doctora Etelvina Medianero de Bonagas presenta formal renuncia al cargo de rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, con efecto al 11 de junio de 2026”, señala parte de la nota enviada al Consejo General Universitario.

En el documento, Molinar indicó además que la nota original fue recibida en el despacho ministerial el mismo día de su emisión y posteriormente remitida al máximo órgano de gobierno universitario para los trámites y actuaciones administrativas correspondientes.

La ministra también informó sobre denuncias presentadas por estudiantes y distintas asociaciones relacionadas con presuntas irregularidades académicas y administrativas dentro de la universidad.

Entre los señalamientos mencionados en la comunicación figura un informe de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.

Asimismo, Molinar exhortó a las autoridades universitarias a adoptar acciones inmediatas que permitan garantizar la continuidad y el buen funcionamiento de la Unachi, así como la paz y sosiego de la comunidad universitaria tras la salida de la rectora.