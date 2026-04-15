Antai abre investigaciones a municipios por incumplir transparencia

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) anunció la apertura de 10 investigaciones de oficio contra municipios que mantienen en cero el cumplimiento de sus obligaciones de publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia Activa.

Según la entidad, estas acciones responden a posibles incumplimientos en materia de acceso a la información pública, lo que constituye una falta grave al deber de garantizar la transparencia en la gestión estatal, tal como establece la Ley No. 6 de 22 de enero de 2002.

La Antai indicó que ha reiterado en múltiples ocasiones a las instituciones públicas la importancia de divulgar información oportuna y veraz sobre su gestión y el uso de los fondos públicos.

En este sentido, subrayó que la rendición de cuentas es un pilar fundamental para fortalecer la confianza ciudadana y consolidar la democracia.

La institución explicó que las investigaciones buscan determinar las responsabilidades correspondientes y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de acceso a la información.

Asimismo, la Antai reiteró que la transparencia no es opcional, sino un deber legal y un compromiso ético con la ciudadanía, por lo que exhortó a las entidades públicas a cumplir con sus obligaciones y a los ciudadanos a ejercer su derecho de acceso a la información.

Los municipios bajo investigación son Almirante, Santa Isabel, Chepigana, Santa Fe de Darién, Kusapín, Muná, Sambú, Río de Jesús y Mariato. No obstante, según la página web de la Antai, inicialmente eran nueve los casos en incumplimiento, ya que uno de los municipios regularizó su situación al momento en que este diario verificó los datos.