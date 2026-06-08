BAC completa fusión con Multibank y fortalece su posición en el mercado panameño

La integración entre BAC Panamá y Multibank llegó a su etapa final. Tras recibir la autorización de la Superintendencia de Bancos de Panamá, la entidad anunció este lunes la culminación de la fusión operativa entre ambas organizaciones, que desde el 9 de junio funcionarán como una sola institución bajo la marca BAC.

El anuncio fue realizado por el presidente ejecutivo de BAC Panamá, Ramón Alberto Chiari, quien calificó la integración como un paso trascendental para el crecimiento de la entidad en el país y la región.

“Hoy completamos la fusión operativa con Multibank y comenzamos a operar como una sola entidad bajo la marca BAC”, afirmó durante una conferencia de prensa.

Con la integración, el grupo financiero alcanza activos superiores a los $45 mil millones y una cartera de crédito que supera los $32 mil millones en los seis países donde opera. Según la entidad, la operación fortalece su posición en Panamá y consolida al grupo como uno de los principales actores bancarios de Centroamérica.

Chiari destacó que la transacción permitirá ampliar la capacidad de atención a clientes individuales y corporativos mediante una oferta de productos y servicios más amplia.

“Tenemos más capacidad, más cobertura, más soluciones y una propuesta integral de valor mucho más robusta para acompañar mejor tanto a las personas como a las empresas”, sostuvo.

Uno de los principales cambios derivados de la integración es la desaparición definitiva de la marca Multibank. Consultado por La Estrella de Panamá sobre el futuro de la identidad comercial de la entidad adquirida, Chiari confirmó que la marca dejará de utilizarse.

“La marca Multibank, a partir del día de hoy, deja de existir. Consideramos importante no generar confusión en el mercado y dejar claro que la marca que continúa es BAC”, explicó.

La integración también amplía la presencia física y digital de la entidad. BAC informó que la red unificada contará con 33 sucursales distribuidas en nueve de las diez provincias del país, más de 1.700 puntos Rapibac, cajeros automáticos con funciones de depósito y retiro sin tarjeta, además de una plataforma digital unificada para los clientes de ambos bancos.

Respecto a los usuarios que provenían de Multibank, el ejecutivo aseguró que la institución trabajó durante varios meses para garantizar una transición ordenada y sin interrupciones en los servicios.

“Hemos estado preparándonos para este día por muchos meses. Nuestra prioridad es brindar tranquilidad a los clientes y asegurar la continuidad de sus productos, servicios e información”, indicó.

Los clientes de Multibank tendrán acceso a la oferta completa de BAC, incluyendo programas de lealtad, productos de financiamiento, préstamos personales, créditos para vehículos y soluciones digitales que anteriormente no formaban parte de su portafolio.

Panamá gana peso estratégico

Durante la conferencia, la entidad también destacó el papel que tendrá Panamá dentro de las operaciones regionales del grupo.

De acuerdo con Chiari, la integración convierte a la plaza panameña en uno de los mercados con mayor relevancia dentro de BAC, tanto por el volumen de activos como por su potencial de crecimiento.

“Panamá es un factor estratégico de crecimiento con una visión de arraigo y permanencia de largo plazo”, señaló.

El ejecutivo añadió que la consolidación bancaria envía una señal positiva a inversionistas nacionales e internacionales, al demostrar la capacidad del país para atraer capital y ejecutar operaciones financieras de gran escala.

Como parte de sus planes futuros, BAC informó que mantendrá inversiones importantes en transformación digital y ciberseguridad. Solo durante 2026, el grupo prevé destinar cerca de $300 millones a proyectos tecnológicos en toda la región.

La adquisición de Multibank forma parte de una tendencia de consolidación que ha cobrado fuerza en el sistema bancario panameño durante los últimos años, en un contexto donde las entidades buscan ganar escala, fortalecer su capacidad tecnológica y ampliar su competitividad en el mercado regional.