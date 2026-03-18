BAC concreta compra de Multibank y refuerza liderazgo en Panamá

<b>BAC</b> dio un paso clave en el sistema bancario panameño al concretar la compra mayoritaria de acciones de Multi Financial Group (MFG), grupo propietario de <b>Multibank</b>. Con esta operación, la entidad se convierte en accionista controlador y fortalece su posición como uno de los principales actores financieros del país y la región, informó este 18 de marzo la entidad bancaria.La transacción concreta la fusión entre <b>BAC Panamá </b>y <b>Multibank</b>, proceso que aún requiere la aprobación de la <b><a href="/tag/-/meta/sbp-superintendencia-de-bancos-de-panama">Superintendencia de Bancos de Panamá</a></b>. Mientras cumplen este requisito, ambas entidades continuarán operando de forma independiente, sin cambios en productos, servicios ni acceso a fondos para los clientes.El movimiento consolida la estrategia de expansión de BAC en Centroamérica y le permite <b>integrar una plataforma financiera más robusta, con mayor capacidad para innovar, ampliar servicios y mejorar la atención a personas y empresas</b>.Según datos financieros al cierre de 2025, BAC reporta activos por <b>$40.7 mil millones</b>, una cartera de préstamos de <b>$28.4 mil millones</b> y depósitos por <b>$30.2 mil millones</b>. Por su parte, Multibank suma activos por <b>$5.0 mil millones</b>, cartera de<b> $3.9 mil millones</b> y depósitos por <b>$3.4 mil millones</b>.En términos de rentabilidad, BAC registra utilidades antes de impuestos por<b> $1,033.1 millones</b>, mientras que Multibank alcanza <b>$21.4 millones</b>. La base de clientes también refleja la diferencia de escala: <b>6.3 millones en BAC</b> frente a <b>0.1 millones en Multibank</b>.La junta directiva de BAC ratificó a <b>Ramón Chiari Brin</b> como presidente ejecutivo de la entidad resultante, destacando su experiencia de <b>36 años</b> en la banca panameña. La designación busca garantizar continuidad y conocimiento del mercado local durante el proceso de integración.La entidad proyecta que la operación permitirá ofrecer más soluciones financieras, fortalecer sus capacidades digitales y generar mayor valor para los clientes, en un entorno donde la banca apuesta por la innovación y la eficiencia.Este acuerdo también refuerza la tendencia de consolidación en el sector bancario de Panamá, donde las instituciones buscan mayor escala y competitividad ante los retos económicos y tecnológicos.