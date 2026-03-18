BAC concreta compra de Multibank y refuerza liderazgo en Panamá

BAC dio un paso clave en el sistema bancario panameño al concretar la compra mayoritaria de acciones de Multi Financial Group (MFG), grupo propietario de Multibank. Con esta operación, la entidad se convierte en accionista controlador y fortalece su posición como uno de los principales actores financieros del país y la región, informó este 18 de marzo la entidad bancaria.

La transacción concreta la fusión entre BAC Panamá y Multibank, proceso que aún requiere la aprobación de la Superintendencia de Bancos de Panamá. Mientras cumplen este requisito, ambas entidades continuarán operando de forma independiente, sin cambios en productos, servicios ni acceso a fondos para los clientes.

El movimiento consolida la estrategia de expansión de BAC en Centroamérica y le permite integrar una plataforma financiera más robusta, con mayor capacidad para innovar, ampliar servicios y mejorar la atención a personas y empresas.

Según datos financieros al cierre de 2025, BAC reporta activos por $40.7 mil millones, una cartera de préstamos de $28.4 mil millones y depósitos por $30.2 mil millones. Por su parte, Multibank suma activos por $5.0 mil millones, cartera de $3.9 mil millones y depósitos por $3.4 mil millones.

En términos de rentabilidad, BAC registra utilidades antes de impuestos por $1,033.1 millones, mientras que Multibank alcanza $21.4 millones. La base de clientes también refleja la diferencia de escala: 6.3 millones en BAC frente a 0.1 millones en Multibank.

La junta directiva de BAC ratificó a Ramón Chiari Brin como presidente ejecutivo de la entidad resultante, destacando su experiencia de 36 años en la banca panameña. La designación busca garantizar continuidad y conocimiento del mercado local durante el proceso de integración.

La entidad proyecta que la operación permitirá ofrecer más soluciones financieras, fortalecer sus capacidades digitales y generar mayor valor para los clientes, en un entorno donde la banca apuesta por la innovación y la eficiencia.

Este acuerdo también refuerza la tendencia de consolidación en el sector bancario de Panamá, donde las instituciones buscan mayor escala y competitividad ante los retos económicos y tecnológicos.