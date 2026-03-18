Panamá se mantiene como democracia en un mundo que retrocede, según informe global

En un contexto global marcado por el retroceso de la democracia, Panamá se mantiene dentro del grupo de países con sistemas democráticos, aunque rodeado de una tendencia internacional cada vez más inclinada hacia el autoritarismo.Así lo revela el informe Democracy Report 2026 del V-Dem Institute, que advierte que el mundo atraviesa una de las etapas más críticas para las libertades políticas en las últimas décadas.El informe señala que, aunque América Latina sigue siendo una de las regiones más democráticas del mundo, enfrenta señales de deterioro que también alcanzan a varios de sus países. En este escenario, Panamá aparece como un caso de relativa estabilidad institucional.