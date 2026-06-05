BAC inicia migración de clientes de Multibank y cierra sucursales

La integración entre BAC y Multibank entró este viernes 5 de junio en una de sus etapas más importantes con el inicio del apagado de los canales digitales de Multibank para trasladar cuentas, saldos e información de clientes hacia las plataformas tecnológicas de BAC.

La medida implica que los usuarios de Multibank dejarán de utilizar la banca en línea y la banca móvil de esa entidad mientras se completa el proceso de migración.

Según la información divulgada por las entidades financieras, los clientes provenientes de Multibank podrán comenzar a realizar consultas y transacciones a través de los canales digitales de BAC a partir del martes 9 de junio, siempre que hayan completado previamente el proceso de obtención de usuario y contraseña.

La transición también incluye el reemplazo de las tarjetas de débito y crédito. Los clientes que todavía no cuentan con sus nuevos plásticos deberán coordinar la entrega mediante los canales de atención habilitados por la entidad.

Mientras concluye ese proceso, BAC informó que los usuarios pueden utilizar tarjetas digitales para efectuar transacciones mediante billeteras electrónicas en teléfonos inteligentes.

Como parte de la integración operativa, las sucursales de BAC y Multibank permanecerán cerradas el sábado 6 y el lunes 8 de junio. La atención presencial se reanudará el martes 9 bajo la marca BAC.

Más allá de los cambios para los usuarios, la integración tiene implicaciones en el mercado bancario local. BAC indicó que, tras la operación, la entidad se convertirá en el segundo banco más grande de Panamá por activos y cartera de crédito.

La consolidación también fortalecerá el peso de Panamá dentro de las operaciones regionales del grupo financiero, que considera al país como su mercado más relevante en Centroamérica tras la integración.