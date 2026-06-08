Presentan en Veraguas documental sobre la vida y desaparición de Héctor Gallego

Las proyecciones del documental “El Santo de Santa Fe”, que aborda la desaparición forzada del sacerdote colombiano Héctor Gallego, se realizaron del 5 al 7 de junio en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, cerca de los lugares donde transcurrieron los hechos narrados y en fechas próximas al aniversario de su desaparición, ocurrida el 9 de junio de 1971.

El documental relata la labor evangelizadora que el padre Gallego desarrolló junto a los campesinos de su parroquia en Santa Fe. A través del impulso del movimiento cooperativo, el sacerdote contribuyó a mejorar las condiciones de vida de numerosas familias y de las generaciones que les sucedieron.

La producción también aborda los esfuerzos emprendidos por su hermana, Edilma Gallego, para esclarecer lo ocurrido con los presuntos restos del sacerdote, hallados en 1999 en un antiguo cuartel militar de la ciudad de Panamá, en el contexto de las investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar panameña (1968-1989).

Por su parte, el director del documental, Joaquín Horna Dolande, señaló que, aunque la historia del padre Gallego es poco conocida en Colombia, su memoria permanece viva entre los panameños, especialmente en Veraguas. Añadió que la producción busca preservar su legado y dar a conocer su historia tanto dentro como fuera del país.

La presentación de “El Santo de Santa Fe” coincide con los actos conmemorativos por el aniversario de la desaparición forzada del sacerdote. La actividad se realizó en beneficio de los programas de asistencia social que desarrolla la Fundación Solidaridad y Desarrollo de Panamá (Fusodep) en el distrito de Cañazas y en la Comarca Ngäbe-Buglé.