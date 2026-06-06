Joaquín Horna: ‘Estoy seguro de que el documental contribuirá a fortalecer el recuerdo del padre Gallego’

Cambiaron las vidas de la mayoría de los campesinos de Santa Fe que trabajaron con el padre Gallego. Fundaron una cooperativa, 'La Esperanza de los Campesinos', y prosperó. Además de esperanza, el esfuerzo conjunto les permitió comprar y vender sus productos a mejores precios, se alimentaron mejor, pudieron ahorrar y enviar a sus hijos a estudiar. En la actualidad, esta prosperidad se refleja en el campesino de esa región. Pero en el resto del país se continúa observando mucha pobreza, sobre todo en el campesino de subsistencia, y mucha pobreza extrema en regiones indígenas.El documental concluye con las palabras de Héctor explicando la necesidad de crear una sociedad nueva. El sacerdote señala que Santa Fe marcha un poco adelante; pero advierte que es un programa que requiere realizarse en varias parroquias y, hasta donde sea posible, extenderlo a toda Veraguas y al mismo tiempo, influir para que se extienda a todo el país.