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Diego de Obaldía y Mafe Achurra anuncian su compromiso y sorprenden a Panamá

Diego de Obaldía y Mafe Achurra dieron una inesperada noticia que llenó de alegría las redes sociales.
Diego de Obaldía y Mafe Achurra dieron una inesperada noticia que llenó de alegría las redes sociales. Redes sociales
Por
Emiliana Tuñón
  • 08/06/2026 18:50
El amor está en el aire. Diego de Obaldía y Mafe Achurra anunciaron su compromiso y sorprendieron a sus seguidores.

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Los actores panameños Diego de Obaldía y Mafe Achurra sorprendieron a sus seguidores al anunciar oficialmente su compromiso matrimonial a través de las redes sociales.

La noticia tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores, ya que la pareja había mantenido su relación con un perfil discreto durante años, evitando exponer públicamente gran parte de su vida sentimental. Por ello, el anuncio generó una avalancha de reacciones, felicitaciones y mensajes de cariño.

El esperado compromiso fue revelado este domingo mediante una emotiva propuesta de matrimonio que rápidamente captó la atención de seguidores, colegas y figuras del entretenimiento nacional.

La noticia llega pocos días después de que ambos regresaran de Buenos Aires, Argentina, donde participaron en la producción de Anastasia, El Musical, considerada una de las experiencias más importantes de sus carreras recientes sobre los escenarios.

Ya de regreso en Panamá, Diego y Mafe celebraron este nuevo capítulo de sus vidas acompañados por familiares y amigos cercanos en una reunión íntima.

Con el anuncio, ambos artistas se convierten en una de las parejas más comentadas del momento en la escena del entretenimiento panameño, mientras reciben el respaldo y las felicitaciones de sus seguidores por esta nueva etapa personal.

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