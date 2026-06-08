Diego de Obaldía y Mafe Achurra anuncian su compromiso y sorprenden a Panamá

Los actores panameños Diego de Obaldía y Mafe Achurra sorprendieron a sus seguidores al anunciar oficialmente su compromiso matrimonial a través de las redes sociales.

La noticia tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores, ya que la pareja había mantenido su relación con un perfil discreto durante años, evitando exponer públicamente gran parte de su vida sentimental. Por ello, el anuncio generó una avalancha de reacciones, felicitaciones y mensajes de cariño.

El esperado compromiso fue revelado este domingo mediante una emotiva propuesta de matrimonio que rápidamente captó la atención de seguidores, colegas y figuras del entretenimiento nacional.

La noticia llega pocos días después de que ambos regresaran de Buenos Aires, Argentina, donde participaron en la producción de Anastasia, El Musical, considerada una de las experiencias más importantes de sus carreras recientes sobre los escenarios.