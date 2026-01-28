Las 5 claves de hoy en Panamá y el mundo | 28 de enero

— Defensa de Carrizo insiste en su inocencia. El abogado del exvicepresidente José Gabriel Carrizo aseguró que su equipo legal enfrenta el proceso “con pruebas y no con política”, tras la aprehensión del exfuncionario por una investigación de presunto enriquecimiento injustificado. La defensa sostiene que existe un error en los cálculos que sustentan el caso y confía en que el proceso judicial permita aclarar la situación ante un juez de garantías.

— Tragedia en Guatemala enluta a Panamá. Dos turistas panameñas fallecieron luego de un accidente acuático en el lago Atitlán, donde una lancha volcó debido a fuertes vientos. Otras cinco personas lograron ser rescatadas con vida. Las autoridades guatemaltecas mantienen la investigación abierta y el piloto de la embarcación fue detenido mientras se esclarecen las responsabilidades.

— Camacho califica la aprehensión de Carrizo como “show mediático”. El diputado Luis Eduardo Camacho cuestionó la forma en que se dio la detención del exvicepresidente, señalando que se trató de un espectáculo mediático y no de un procedimiento ajustado al debido proceso. Aunque reconoció que Carrizo debe responder ante la justicia, criticó el manejo político del caso.

— La familia de Marc Anthony y Nadia Ferreira vuelve a crecer. El cantante y la modelo anunciaron que esperan a su segundo hijo, noticia que compartieron con sus seguidores a través de redes sociales. El anuncio generó una ola de felicitaciones y mensajes de cariño, tanto de fanáticos como de figuras del mundo del entretenimiento.

— Lula y Mulino refuerzan la agenda bilateral. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunió con su homólogo panameño José Raúl Mulino en el Palacio de las Garzas. El encuentro se dio en el marco del Foro Económico para América Latina y el Caribe y tuvo como eje el fortalecimiento de la cooperación bilateral, la integración regional y el impulso a la economía.