Las 5 claves de hoy en Panamá y el mundo | 28 de enero

<b>— Defensa de Carrizo insiste en su inocencia.</b> El abogado del exvicepresidente José Gabriel Carrizo aseguró que su equipo legal enfrenta el proceso 'con pruebas y no con política', tras la aprehensión del exfuncionario por una investigación de presunto enriquecimiento injustificado. La defensa sostiene que existe un error en los cálculos que sustentan el caso y confía en que el proceso judicial permita aclarar la situación ante un juez de garantías.<b>— Tragedia en Guatemala enluta a Panamá. </b>Dos turistas panameñas fallecieron luego de un accidente acuático en el lago Atitlán, donde una lancha volcó debido a fuertes vientos. Otras cinco personas lograron ser rescatadas con vida. Las autoridades guatemaltecas mantienen la investigación abierta y el piloto de la embarcación fue detenido mientras se esclarecen las responsabilidades.<b>— Camacho califica la aprehensión de Carrizo como 'show mediático'. </b>El diputado Luis Eduardo Camacho cuestionó la forma en que se dio la detención del exvicepresidente, señalando que se trató de un espectáculo mediático y no de un procedimiento ajustado al debido proceso. Aunque reconoció que Carrizo debe responder ante la justicia, criticó el manejo político del caso.<b>— La familia de Marc Anthony y Nadia Ferreira vuelve a crecer. </b>El cantante y la modelo anunciaron que esperan a su segundo hijo, noticia que compartieron con sus seguidores a través de redes sociales. El anuncio generó una ola de felicitaciones y mensajes de cariño, tanto de fanáticos como de figuras del mundo del entretenimiento.<b>— Lula y Mulino refuerzan la agenda bilateral. </b>El presidente de Brasil, Luiz Inácio<i> Lula</i> da Silva, se reunió con su homólogo panameño José Raúl Mulino en el Palacio de las Garzas. El encuentro se dio en el marco del Foro Económico para América Latina y el Caribe y tuvo como eje el fortalecimiento de la cooperación bilateral, la integración regional y el impulso a la economía.