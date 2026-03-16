‘Voy a darle una paliza’: la amenaza de Trump a la isla petrolera de Irán

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes 16 de marzo que podría ordenar nuevos ataques contra la isla iraní de Jarg, considerada uno de los puntos estratégicos más importantes para la industria petrolera de Irán.

Durante una entrevista telefónica con el medio estadounidense PBS News, el mandatario aseguró que la isla quedó prácticamente fuera de funcionamiento tras el bombardeo realizado el pasado fin de semana por fuerzas estadounidenses.

“La isla de Jarg está fuera de servicio, salvo por las tuberías que dejé ahí”, afirmó Trump al referirse a la ofensiva militar. El presidente explicó que decidió no destruir los ductos de petróleo porque su reconstrucción podría tardar años.

Según el mandatario, la orden fue atacar las instalaciones estratégicas sin provocar daños irreversibles a la infraestructura energética principal de la zona.

Trump también lanzó una advertencia directa sobre la posibilidad de nuevas operaciones militares en el área. “Se los dije abiertamente: ‘Voy a darle una paliza’”, manifestó durante la entrevista.

El presidente estadounidense indicó además que dio instrucciones para que los ataques no se realizaran demasiado cerca de las instalaciones petroleras, con el fin de evitar una destrucción total de la infraestructura.

De acuerdo con sus declaraciones, se estableció un margen aproximado de seguridad alrededor de los principales ductos de crudo para evitar daños mayores que pudieran generar consecuencias ambientales o económicas de largo plazo.

La isla de Jarg es uno de los centros neurálgicos de las exportaciones de petróleo de Irán y juega un papel clave en el suministro energético del país.

Mientras Washington asegura que mantiene el control de la situación y que la ofensiva podría concluir “muy pronto”, las autoridades iraníes han advertido que continuarán sus ataques en respuesta a la intervención militar.

En su primer mensaje a la nación tras asumir el liderazgo del país, Mojtabá Jameneí prometió vengar las muertes causadas por los bombardeos y aseguró que Irán evaluará abrir nuevos frentes de confrontación contra sus adversarios.