¿Qué busca Brasil en Panamá? Lula da Silva se reúne con Mulino en el Palacio de las Garzas

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llegó este martes al Palacio de las Garzas, donde fue recibido por su homólogo panameño, José Raúl Mulino, en el inicio de una jornada centrada en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la cooperación regional.

En horas de la tarde, el mandatario panameño aguardó la llegada de Lula da Silva a la sede del Ejecutivo, un escenario histórico que ha sido testigo de múltiples encuentros diplomáticos. La llegada de la cápsula de seguridad y de la amplia delegación brasileña marcó el inicio del acto protocolar, en el que ambos presidentes se saludaron de manera cordial, enviando un mensaje fraternal y diplomático entre Panamá y Brasil.

La visita del presidente brasileño se enmarca en su participación en el Foro Económico para América Latina y el Caribe, espacio en el que Lula da Silva ha insistido en la necesidad de integrar a la región, fortalecer el diálogo político y promover estrategias conjuntas para el desarrollo económico.

Antes de eso, desde tempranas horas, la agenda presidencial se amplió además con una visita de alto nivel al Canal de Panamá.

Siete jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe recorrieron este miércoles las nuevas esclusas de Cocolí, como parte de las actividades paralelas al Foro Económico Internacional de CAF que se celebra en el país.

El recorrido fue encabezado por el presidente panameño José Raúl Mulino y la primera dama Maricel Cohen de Mulino, y contó con la participación de los mandatarios Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Daniel Noboa (Ecuador), Gustavo Petro (Colombia), Luis Arce (Bolivia), Bernardo Arévalo (Guatemala), así como del primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

¿De qué van a hablar Lula Da Silva y Mulino?

Durante el acto oficial en el Palacio de las Garzas, ambas delegaciones se prepararon para la interpretación de los himnos nacionales de Brasil y Panamá, antes de dar paso a las reuniones bilaterales entre los mandatarios.

Posteriormente, se llevarán a cabo encuentros ampliados entre altos funcionarios brasileños y ministros de Estado del Gobierno panameño, con el objetivo de avanzar en temas de cooperación económica, intercambio comercial y fortalecimiento institucional.

La agenda entre Panamá y Brasil apunta a consolidar alianzas que contribuyan al crecimiento económico regional ya estrechar los lazos diplomáticos entre dos países clave de América Latina.