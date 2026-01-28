Presidente Lula da Silva advierte sobre los retrocesos en la integración regional

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, participó este miércoles 27 de enero como orador principal en el <b>Foro Económico de América Latina y el Caribe, organizado por el Gobierno Nacional y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).</b>Al inicio de su intervención, el mandatario brasileño subrayó la importancia de este foro en un contexto marcado por crecientes retos geopolíticos, económicos y tecnológicos a nivel global, los cuales impactan de manera directa a América Latina y el Caribe.Asimismo, Lula da Silva destacó el simbolismo de Panamá como sede del encuentro, al considerar que representa un punto clave de unión entre el océano Atlántico y el Pacífico, así como un espacio estratégico para el diálogo y la integración regional.