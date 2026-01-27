Lula da Silva llega a Panamá para participar en foro económico regional de la CAF

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, arribó la tarde de este martes 27 de enero a la ciudad de Panamá para participar en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe – en alianza con el Gobierno de Panamá.

Lula da Silva arribó al país por el aeropuerto de Panamá Pacífico, donde fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha.

El mandatario brasileño tiene previsto este miércoles 28 de enero asistir al Palacio de las Garzas para reunirse al mediodía con el presidente José Raúl Mulino.

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 se consolida como una de las principales plataformas de debate estratégico de la región, facilitando el intercambio de ideas entre el sector público y privado para enfrentar un contexto global marcado por la incertidumbre económica y los retos sociales.