Lula da Silva llega a Panamá para participar en foro económico regional de la CAF

Lula da Silva fue recibido por el canciller Javier Martínez-Acha, en el aeropuerto de Panamá Pacifico.
Lula da Silva fue recibido por el canciller Javier Martínez-Acha, en el aeropuerto de Panamá Pacifico.
Manuel Vega Loo
  • 27/01/2026 17:50
El mandatario brasileño tiene previsto este miércoles 28 de enero asistir al Palacio de las Garzas para reunirse al mediodía con el presidente José Raúl Mulino.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, arribó la tarde de este martes 27 de enero a la ciudad de Panamá para participar en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe – en alianza con el Gobierno de Panamá.

Lula da Silva arribó al país por el aeropuerto de Panamá Pacífico, donde fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha.

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 se consolida como una de las principales plataformas de debate estratégico de la región, facilitando el intercambio de ideas entre el sector público y privado para enfrentar un contexto global marcado por la incertidumbre económica y los retos sociales.

La visita del mandatario brasileño forma parte de la agenda de alto nivel prevista para el evento, en el que participan otros seis presidentes de la región, incluyendo al panameño.

También está prevista la participación de los presidentes Rodrigo Paz de Bolivia, Gustavo Petro de Colombia, Daniel Noboa, de Ecuador, Bernardo Arévalo de Guatemala y el presidente electo de Chile José Antonio Kast.

