Lula da Silva llega a Panamá para participar en foro económico regional de la CAF

El presidente de Brasil, <b>Luiz Inácio</b><i><b> Lula</b></i><b> da Silva</b>, arribó la tarde de este martes 27 de enero a la ciudad de Panamá para participar en el <b>Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026</b>, organizado por la <b>CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe –</b> en alianza con el <b>Gobierno de Panamá</b>.Lula da Silva arribó al país por el aeropuerto de <b>Panamá Pacífico</b>, donde fue recibido por el <b>ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha</b>.El mandatario brasileño tiene previsto este miércoles 28 de enero asistir al Palacio de las Garzas para reunirse al mediodía con el presidente José Raúl Mulino.El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 se consolida como una de las principales plataformas de debate estratégico de la región, facilitando el intercambio de ideas entre el sector público y privado para enfrentar un contexto global marcado por la incertidumbre económica y los retos sociales.