CAF pone a las ideas en el centro del crecimiento económico regional

El presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, subrayó que las ideas son un motor clave del crecimiento económico y una herramienta para cerrar brechas estructurales en la región, durante la apertura del Festival de Ideas Voces por Nuestra Región: Cultura que mueve el mundo, en Panamá.

El encuentro sirvió como antesala del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, que CAF organiza por segunda ocasión con el objetivo de fortalecer un diálogo más estructurado y efectivo entre el sector público y el sector privado.

En ese contexto, Díaz-Granados destacó que el desarrollo económico no depende únicamente del capital o la infraestructura, sino de la capacidad de generar ideas que impulsen productividad, innovación y cohesión social.

“Son las ideas las que mueven el crecimiento económico y las que nos permiten solucionar las brechas que tenemos enfrente”, afirmó, al explicar que esta reflexión surgió del trabajo interno de CAF y de la necesidad de promover espacios de intercambio que conecten la agenda económica con otros factores estratégicos para el desarrollo.

El festival cultural marca el inicio del Foro Económico de América Latina y el Caribe, conocido como el “Davos de América”, que se celebrará los días 28 y 29 de enero y reunirá a siete jefes de Estado, dos premios Nobel de Economía y más de 2,500 expertos globales, posicionando a Panamá como un punto de convergencia para el debate económico regional.

Díaz-Granados señaló que la cultura cumple un rol transversal en esta agenda, al fortalecer el capital social y creativo de los países. “La cultura conecta con nuestra identidad, refleja nuestras raíces y proyecta el enorme potencial colectivo que tenemos como latinoamericanos y caribeños”, indicó, al destacar que un festival de ideas es la mejor antesala para un foro económico de alcance regional.

Asimismo, resaltó que Panamá representa una síntesis de América Latina y el Caribe, y que desde CAF el desarrollo se concibe no solo en términos de indicadores macroeconómicos, sino también en la capacidad de las sociedades para crear, innovar y aprovechar su diversidad como activo económico y social. En ese sentido, recordó que desde hace más de 30 años el banco ha incorporado la gestión cultural como un pilar de su acción institucional.

El presidente ejecutivo de CAF enfatizó que la música, la lectura y la valorización de la cultura contribuyen a la construcción de sociedades más creativas y en paz, condiciones necesarias para un crecimiento sostenible.

Añadió que la institución ha promovido que la cultura tenga un lugar cada vez más relevante en la agenda de los países, incluyendo el desarrollo de infraestructuras que funcionen como espacios de integración regional y reflejo de una visión compartida de desarrollo.