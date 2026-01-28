Díaz-Granados: ‘América Latina y el Caribe es un actor geopolítico de primer orden’

Durante la inauguración del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), su presidente ejecutivo, Sergio Díaz-Granados, planteó tres reflexiones centrales: el propósito de convocar este encuentro, la posición de la región en el nuevo panorama global y el rol que asumirá CAF en los próximos años.

El evento se celebra en un año simbólico para Panamá y la región, al conmemorarse el bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826, una iniciativa impulsada por Simón Bolívar que buscaba sentar las bases de una región unida, fuerte y solidaria. Díaz-Granados subrayó que ese mismo espíritu anima este foro, concebido como un espacio para reflexionar sobre cómo dotar a los países de mayores capacidades de coordinación e integración, tanto entre sí como con el resto del mundo.

“En medio de la fragmentación global, necesitamos espacios de encuentro amplios, audaces y con alto impacto que permitan a América Latina y el Caribe ganar protagonismo geopolítico y construir una voz propia que aporte soluciones concretas”, afirmó.

El presidente ejecutivo de CAF destacó la magnitud y alcance del foro, que registró una participación sin precedentes: más de 6.000 personas inscritas provenientes de más de 70 países. Según indicó, las deliberaciones de los dos días de trabajo servirán como insumos para transformar ideas en acciones concretas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población en toda la región. “América Latina y el Caribe tienen las piezas necesarias para resolver sus dilemas”, sostuvo.

Díaz-Granados describió el contexto internacional actual como un escenario inédito, marcado por un quiebre en el sistema global basado en reglas —imperfecto, pero generador de certidumbre— y su reemplazo progresivo por un orden centrado en intereses, disputas de poder y control de recursos clave para la transición digital y energética.

Frente a este panorama, señaló que América Latina y el Caribe pueden actuar con confianza, ya que poseen activos estratégicos que el mundo necesita. Mencionó el papel de la región en la seguridad alimentaria global, al contar con “la despensa más grande del planeta”; su relevancia para el desarrollo de la inteligencia artificial y la transición energética, gracias a la disponibilidad de minerales y metales críticos; y la importancia de generar certidumbre y confianza, destacando como ejemplo la reciente firma del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea.

En este contexto, afirmó que la región no es un actor marginal en el tablero geopolítico, sino un jugador de primer orden. No obstante, advirtió que para aprovechar estas oportunidades es indispensable corregir los desbalances estructurales que afectan históricamente a la región, como la alta informalidad, la persistencia de la pobreza, el desempleo, la inseguridad, las migraciones repentinas y el debilitamiento de las instituciones democráticas.

“La fuerza de América Latina y el Caribe está en la unidad y la cooperación”, enfatizó, al tiempo que señaló que CAF está innovando y movilizando cada vez más recursos para posicionar a la región como una plataforma atractiva frente al mundo, algo que —recordó— era impensable hace medio siglo.

Finalmente, Díaz-Granados delineó las prioridades de CAF para los próximos cinco años: impulsar oportunidades de desarrollo tanto en áreas rurales como urbanas; convertirse en una institución aún más cercana, ágil y flexible para responder a las necesidades de sus países miembros; expandir sus servicios financieros; y reforzar la coordinación regional mediante iniciativas como este foro.

El Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026 se consolida así como un espacio clave para el diálogo estratégico, en un momento en que la región busca redefinir su papel en un mundo en transformación.