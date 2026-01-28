Díaz-Granados: ‘América Latina y el Caribe es un actor geopolítico de primer orden’

Durante la inauguración del<b><a href="/tag/-/meta/foro-economico-internacional-america-y-el-caribe"> Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026</a></b>, organizado por el <b><a href="/tag/-/meta/caf-banco-de-desarrollo-de-america-latina">Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF)</a></b>, su presidente ejecutivo, <b><a href="/tag/-/meta/sergio-diaz-granados">Sergio Díaz-Granados</a></b>, planteó tres reflexiones centrales: el propósito de convocar este encuentro, la posición de la región en el nuevo panorama global y el rol que asumirá CAF en los próximos años.El evento se celebra en un año simbólico para Panamá y la región, al conmemorarse el bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826, una iniciativa impulsada por Simón Bolívar que buscaba sentar las bases de una región unida, fuerte y solidaria. <b>Díaz-Granados subrayó que ese mismo espíritu anima este foro, concebido como un espacio para reflexionar sobre cómo dotar a los países de mayores capacidades de coordinación e integración</b>, tanto entre sí como con el resto del mundo.<i>'En medio de la fragmentación global, necesitamos espacios de encuentro amplios, audaces y con alto impacto que permitan a América Latina y el Caribe ganar protagonismo geopolítico y construir una voz propia que aporte soluciones concretas'</i>, afirmó.El presidente ejecutivo de CAF destacó la magnitud y alcance del foro, que registró una participación sin precedentes: más de 6.000 personas inscritas provenientes de más de 70 países. Según indicó, <b>las deliberaciones de los dos días de trabajo servirán como insumos para transformar ideas en acciones concretas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población en toda la región</b>. <i>'América Latina y el Caribe tienen las piezas necesarias para resolver sus dilemas'</i>, sostuvo.Díaz-Granados describió el contexto internacional actual como un escenario inédito, marcado por un quiebre en el sistema global basado en reglas —imperfecto, pero generador de certidumbre— y su reemplazo progresivo por un orden centrado en intereses, disputas de poder y control de recursos clave para la transición digital y energética.Frente a este panorama, señaló que <b>América Latina y el Caribe pueden actuar con confianza, ya que poseen activos estratégicos que el mundo necesita</b>. Mencionó el papel de la región en la seguridad alimentaria global, al contar con <i>'la despensa más grande del planeta'</i>; su relevancia para el desarrollo de la inteligencia artificial y la transición energética, gracias a la disponibilidad de minerales y metales críticos; y la importancia de generar certidumbre y confianza, destacando como ejemplo la reciente firma del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea.En este contexto, afirmó que <b>la región no es un actor marginal en el tablero geopolítico, sino un jugador de primer orden</b>. No obstante, advirtió que para aprovechar estas oportunidades es indispensable corregir los desbalances estructurales que afectan históricamente a la región, como la alta informalidad, la persistencia de la pobreza, el desempleo, la inseguridad, las migraciones repentinas y el debilitamiento de las instituciones democráticas.<i>'La fuerza de América Latina y el Caribe está en la unidad y la cooperación'</i>, enfatizó, al tiempo que señaló que CAF está innovando y movilizando cada vez más recursos para posicionar a la región como una plataforma atractiva frente al mundo, algo que —recordó— era impensable hace medio siglo.Finalmente, Díaz-Granados delineó las prioridades de CAF para los próximos cinco años: <b>impulsar oportunidades de desarrollo tanto en áreas rurales como urbanas; convertirse en una institución aún más cercana, ágil y flexible para responder a las necesidades de sus países miembros; expandir sus servicios financieros; y reforzar la coordinación regional mediante iniciativas como este foro</b>.El Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026 se consolida así como un espacio clave para el diálogo estratégico, en un momento en que la región busca redefinir su papel en un mundo en transformación.