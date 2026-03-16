Abren convocatoria para elegir Novia del 10 de Noviembre en San Miguelito

La Asociación Cívica de Santeños de San Miguelito abrió la convocatoria para seleccionar a la Novia del 10 de Noviembre, figura representativa de las celebraciones patrióticas vinculadas a las tradiciones santeñas en el distrito.

La organización, fundada el 26 de julio de 1985, informó que las aspirantes deberán cumplir con requisitos como tener entre 18 y 25 años de edad, ser solteras, no tener hijos y residir en el distrito de San Miguelito o en la Ciudad de Panamá.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de abril.

Las interesadas pueden solicitar información o formalizar su inscripción a través de la cuenta de Instagram @santenosdesanmiguelito o comunicándose vía WhatsApp a los números 6178-0042 y 6617-7225, según detalló la organización.

Se conoció que su nuevo presidente es Jorge Aquiles Domínguez, reconocido presentador de actividades folclóricas del país, la iniciativa busca fortalecer la participación cultural y rescatar tradiciones dentro del distrito, especialmente entre las nuevas generaciones.

Uno de los objetivos principales de la convocatoria es reactivar el desfile de carretas, una actividad típica que históricamente ha formado parte de las celebraciones comunitarias organizadas por los santeños residentes en San Miguelito.

La Novia del 10 de Noviembre se convierte en la embajadora de las costumbres y el folclore de la provincia de Los Santos, participando en actividades culturales, desfiles y eventos que resaltan la identidad interiorana dentro de la capital.

La asociación invitó a jóvenes interesadas en representar estas tradiciones a sumarse al proceso de selección, que forma parte de los preparativos para las actividades cívicas y culturales que se organizan anualmente en el distrito.