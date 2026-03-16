Abren convocatoria para elegir Novia del 10 de Noviembre en San Miguelito

La <b>Asociación Cívica de Santeños </b>de San Miguelito busca a la <b>Novia del 10 de Noviembre</b>, una figura clave en las celebraciones patrióticas y culturales del distrito. Las aspirantes deben ser jóvenes de 18 a 25 años, solteras y residentes en <b>San Miguelito</b> o <b>Ciudad de Panamá</b>. La iniciativa, liderada por el nuevo presidente <b>Jorge Aquiles Domínguez</b>, busca revitalizar tradiciones como el desfile de carretas y fortalecer la identidad cultural entre las nuevas generaciones.