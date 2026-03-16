MOP excusa los ‘excepcionales’ zarzos en la comarca Ngäbe Buglé

El MOP reiteró que <b>todas las empresas invitadas a participar en estos procesos están legalmente habilitadas para contratar con el Estado</b>.No obstante, la investigación periodística reveló que algunas de las compañías seleccionadas mantienen antecedentes que generan cuestionamientos: firmas sin historial previo de contratos estatales, con avisos de operación cancelados como es el caso de Constructora J&amp;D S.A., y Constructora Jhader S.A., respectivamente ; y otras vinculadas a investigaciones por corrupción en al menos dos países, como Constructora Meco S.A.