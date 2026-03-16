MOP excusa los ‘excepcionales’ zarzos en la comarca Ngäbe Buglé

Tras seis días de silencio y múltiples intentos de La Estrella de Panamá por obtener la versión oficial del Ministerio de Obras Públicas (MOP) sobre las 11 contrataciones excepcionales de zarzos en la comarca Ngäbe Buglé la entidad respondió con una “aclaración” centrada en las condiciones en que se ejecutan las obras. Según el MOP, las estructuras fueron adjudicadas mediante ‘procedimiento excepcional’ con el objetivo de iniciar los trabajos “lo antes posible”, ya que, de haberse tramitado mediante licitación pública, las construcciones no habrían comenzado hasta agosto.

“Consideramos lo más acertado el procedimiento excepcional”, sostuvo la institución, ante la publicación de este medio “Zarzos para la comarca, contratos directos para puentes a más del triple de su precio”, que reveló que se utilizó esta modalidad de contratación en la que no hay competencia entre oferentes, se invitó a algunas empresas de cuestionable reputación y los zarzos cuestan hasta el triple de lo que el Estado ha pagado previamente. No obstante, pese a la “aclaración” del MOP, el informe ‘Educación mortal: crisis sistemática’ de la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá (Fudespa) señala que el propio MOP ya había realizado mediciones e inspecciones en el área desde septiembre de 2024. Incluso, la entidad efectuó una nueva visita técnica en el mismo mes del año siguiente.

Empresas cuestionables

El MOP reiteró que todas las empresas invitadas a participar en estos procesos están legalmente habilitadas para contratar con el Estado. No obstante, la investigación periodística reveló que algunas de las compañías seleccionadas mantienen antecedentes que generan cuestionamientos: firmas sin historial previo de contratos estatales, con avisos de operación cancelados como es el caso de Constructora J&D S.A., y Constructora Jhader S.A., respectivamente ; y otras vinculadas a investigaciones por corrupción en al menos dos países, como Constructora Meco S.A.

Cotizaciones sin estudio de mercado

El ministerio también defendió los costos asignados a las obras, señalando que el precio de los zarzos responde a variables como la ubicación, las dificultades de acceso, el traslado de materiales, el diseño estructural y las condiciones del terreno. “En el caso de estas obras, los precios de referencia no se fijan de manera improvisada. La normativa vigente establece que deben sustentarse en estudios previos, consultas al mercado y en la base oficial de costos directos publicada por la Contraloría General de la República, conforme a los lineamientos establecidos en Panama Compra”, indicó la entidad. Sin embargo, entre los documentos publicados en el portal Panamá Compra aparece un acta titulada “Omisión de elaboración de Estudio de Mercado”. En ese documento, el MOP justifica la ausencia de dicho análisis argumentando que se trata de una “infraestructura social” cuya viabilidad se sustenta en criterios técnicos, sociales y de seguridad vial, por lo que según la institución un estudio de mercado no aportaría información relevante para la toma de decisiones. Además, la entidad sostiene que existe una “imposibilidad de obtener información de mercado confiable”.

Zarzos por más del triple de uno