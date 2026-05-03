Sin dinero para ejecutar, Meduca tiene en papel un presupuesto robusto

Con uno de los presupuestos más robustos en los documentos pero sin dinero real para ejecutar, se encuentra el Ministerio de Educación (Meduca).

Así lo confirmó la institución en una entrevista luego de los reportes de este diario que revelaron que en 2025 fue el ministerio con la más baja ejecución en su presupuesto de inversiones, una tendencia del indicador que se ha mantenido en 2026 como de las entidades con menor ejecución, según los reportes de la Dirección de Presupuesto de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según estos datos, a diciembre de 2025 el presupuesto de inversión asignado por ley era de $1,652 millones,pero el modificado quedó en $1,215 millones y de este total solo se ejecutaron $209 millones o apenas el 17,2%, lo que generó cuestionamientos de diputados y maestros, debido a las múltiples necesidades del sector sin atender, aunque en teoría existe el recurso.

No obstante, en una reciente entrevista el Meduca indicó que para el 2025 la ejecución de los $209 millones fue de un total de $369 millones para inversiones.

Esto quiere decir que se estima un monto mayor con base en el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) que se pactó por Ley 362 de 2023 a raíz de las manifestaciones docentes en ese año con esa exigencia para favorecer al sector educativo, explicó la directora de Finanzas del Meduca, Antonia Pérez.

La institución trabaja con la asignación al mes de acuerdo a la recaudación, explicó la funcionaria

De igual manera, al 28 de febrero del año en curso la entidad ejecutó $22.6 millones, o el 1,5% de su presupuesto de $1,501 millones, según esta información del portal del MEF.

Sin embargo, a febrero no se le había asignado esa cantidad en fondos, sino que trabaja a través de los montos que se van recaudando.

“Es su sistema de publicar y lo respetamos, pero a modo de docencia el presupuesto no se maneja así”. dijo Pérez.

Por ello, al mes de febrero pasado se habían asignado $130 millones yel ministerio trabaja con el presupuesto asignado.

La cuantía del primer bimestre se destinó a mantenimientos de las escuelas, programas de construcciones, dotación de mobiliarios y el programa de alimentación escolar, entre otras iniciativas.

La importancia de esta información radica en que el presupuesto de funcionamiento es para el pago de planillas y otros gastos operativos, mientras que el de inversiones es para obras, reparaciones y proyectos que se someten al proceso de contrataciones públicas.

La manera de trabajar mensual aplica a todas las instituciones, no obstante, la única entidad a la que no le coincide el reporte de la Dirección de Presupuesto de la Nación debido a la citada ley del PIB, es al Meduca.

El Meduca explicó, por ejemplo, que de los $1,501 millones, $1,101 millones, es el 7% del PIB y el resto obedece a los nueve programas como nutrición, desarrollo educativo, etc.

Pero lo del PIB no está asignado, sino que depende de la recaudación del país.

“Esos montos están divididos en diferentes mensualizaciones y trabajamos con esa distribución”,acotó.

Al cierre de marzo el Meduca ejecutó el 35,1%, concentrado en los arreglos de las escuelas, detalló la institución.

En cambio, el reporte más reciente del MEF, actualizado al 31 de marzo, precisa que se ejecutaron $52.4 millones o 3,5% del presupuesto de inversión.

De todas las instituciones del gobierno central el Meduca es la institución con mayor presupuesto de inversión, detalla el reporte más actualizado de la Dirección de Presupuesto de la Nación. Por ejemplo, de esos $1,501 millones para inversión del Meduca que se observan en el reporte, la institución educativa solo tiene $369 millones, la diferencia obedece a lo estimado con la Ley 362 de 2023, como se explicó.