Abdiel Cano, exdirector del Idaan: ‘Como está la entidad, ya no da para más’

Panamá es el quinto país que más agua recibe por lluvias en el mundo, además de contar con abundantes ríos y lagos. Sin embargo, el acceso continuo y constante al agua potable sigue siendo una deuda pendiente para muchos panameños. Abdiel Cano, exdirector del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y miembro de la Iniciativa Ciudadana Pro-Rescate del Agua, compartió su perspectiva sobre el sector hídrico y los desafíos que enfrentará el nuevo director del Idaan, Antonio Manuel Tercero González.

La tarifa del agua en Panamá data de 1982. ¿Es necesario revisarla?

Por supuesto que sí. Actualmente la tarifa de agua no garantiza en ningún momento la sostenibilidad de vida, ni tampoco promueve ese sentido de pertenencia que deben tener los usuarios del valor real que te cuesta producir el agua potable. Nosotros se lo habíamos planteado al gobierno, no solo a este, sino a los gobiernos anteriores, por lo menos revisemos la tarifa a aquellos sectores que todavía reciben agua 24/7. Para que tengas una idea de cómo están las cosas, hicimos un cálculo muy burdo de cuánto se había incrementado el valor de los costos del Idaan, tomando como año base 1980 hasta el año pasado. Lo que en 1980 te costaba 100 balboas, hoy día te cuesta 220 balboas. Sin embargo, hoy día es difícil presentarle al usuario un incremento de la tarifa si tú no le estás brindando un servicio adecuado. Y quien tiene que suplir esa falta de ingresos es precisamente el Ejecutivo a través del presupuesto para el Idaan.

¿Cuál debe ser la estrategia para enfrentar el tema del agua y la seguridad hídrica?

Tiene que haber la voluntad de cambio. Te hablo no solamente de voluntad en el sentido de tener los instrumentos para hacer cambios en la gobernanza y en el modelo de gestión, sino que tiene que haber la voluntad porque este cambio es un proceso que debe tener un acompañamiento de las altas autoridades, llámese Ejecutivo, a fin de generarle los recursos y eliminar cualquier obstáculo que se presente. En segundo lugar, tú tienes que entrar a cambiar tanto la gobernanza como el modelo de gestión. Todo esto ya no da para más, la gobernanza es muy pobre, los estudios que hizo el Instituto de Gobierno Corporativo a cinco empresas estatales panameñas nos indican que todas están mal, pero quien más bajo puntaje sacó fue Idaan y eso se traduce en una muy mala gestión, pocos controles, ausencia de transparencia. La primera etapa que proponemos sería la corporatización del Idaan, es decir la transformación en una sociedad anónima totalmente estatal, así como han sido los casos de Tocumen S.A., de Etesa y del Metro de Panamá. El cambio que tiene que darse en la conformación de la Junta directiva. La Junta Directiva ahora mismo no tiene mucha autonomía, responde a intereses políticos, responde a intereses de gremios, asociaciones. Posteriormente una segunda fase implicaría un cambio constitucional. Es establecer la Autoridad Nacional de los Recursos Hídricos. Un modelo como la ACP. Tenemos que tener claro que el tema hídrico es un tema de seguridad nacional. Nosotros proponemos la creación de un Consejo Nacional de Seguridad Hídrica. Las funciones serían primero establecer las políticas públicas, las estrategias, los lineamientos del sector. En segundo lugar, tendría que ser un ente coordinador y supervisor de las diferentes entidades que estarían tocando el tema agua. Y en tercer lugar, establecer los proyectos nacionales de desarrollo en materia hídrica. Buscamos que se convierta en el ente rector del sistema hídrico. Ahora mismo el tema agua es manejado por más de 15 instituciones.

¿Qué prioridades debe tener el nuevo director del Idaan?

Yo me inclinaría a áreas de mantenimiento. En primer lugar, la reducción del agua no contabilizada. El agua no contabilizada está llegando casi a un 48.49% con una pérdida física que está alrededor del 38%. Otra cuestión, tú te puedes dar lujo de perder cualquier planta menos Chilibre, el estado de Chilibre es de un amplio deterioro y la situación es grave. Tienes que entrar urgentemente a reparar, promover por ejemplo la instalación de bombas de respaldo tanto en todas las plantas y estaciones de bombeo, mientras logras hacer las licitaciones para las mejoras que necesitas en las mismas plantas. En cuanto a proyectos de inversión, Gamboa es fundamental. Tienes que terminar de solucionar el problema con Sabanitas 2, que todavía eso está en un claro oscuro legal. Tengo entendido que reiniciaron los trabajos del alcantarillado de David, que es un proyecto grande, pero también tienen que solucionar el problema de Azuero, que a mi manera de ver todavía demora.

¿Cuál es su apreciación de la crisis en los ríos La Villa y Estivaná?

Lo que sucede en Azuero es el resultado de años de desidia, de no estar supervisando la calidad del agua cruda. Por el 2010, el Idaan tuvo que cambiar la toma de agua del área de Macaracas, porque ya la quebrada donde tomaba el agua estaba totalmente contaminada por las excretas de porquerizas. En primer lugar ha habido una falta de supervisión de los que tienen que velar por el agua cruda, y te estoy hablando de MiAmbiente, del Ministerio de Salud, el MIDA, los municipios y el Idaan que tiene una parte de responsabilidad porque las plantas potabilizadoras no estaban robustas, estaban faltas de mantenimiento. ¿Por qué el Idaan no le da mantenimiento? Por una simple y sencilla razón, no hay dinero para mantenimiento. Es la visión errada que tienen los planificadores, la dirección de presupuesto del MEF, de que mantenimiento es un gasto y no es una inversión. Lo primero que a ti te tachan cuando tú llegas a sustentar tu presupuesto es el gasto de mantenimiento. Creo que el presupuesto de funcionamiento de este año son como 156 millones, pero más de 100 millones se te van en cuatro rubros. Se te van en energía eléctrica, compra de agua, planilla y compra de químicos para tu planta. De ahí tienes que sumarle lo que se te va en carros cisterna, que son entre 15 y 20 millones. Al final te quedan menos de 30 millones de dólares para tu gasto de funcionamiento de una institución que tiene cobertura nacional y más de 3.500 funcionarios. Un país con recursos finitos como Panamá, no puede darse el lujo de cada diez, doce, quince años estar totalmente reconstruyendo la infraestructura porque no dio mantenimiento desde esos años. Aquí se está cometiendo un error muy grande. Las autoridades yo siento que no están hablando con la suficiente claridad. Aquí hay que decirle a la comunidad realmente lo que está pasando, cuáles son las soluciones que se están implementando, cuánto van a durar todos esos trabajos que van a realizar, porque no es con pozos que van a solucionar el problema.

¿Qué opina de la estrategia de construir pozos como respuesta a la problemática?

Aquí hay que tener mucho cuidado. Cuando tú estás abriendo un pozo, esto no se trata de abrir por abrir y abrir donde a ti te dé la gana. Si tú no tienes el cuidado necesario, tú puedes en primer lugar agotar el acuífero, porque estás retirando agua a una velocidad mayor de la tasa de reposición lo que te produce entonces un cono de intrusión salina. Lo que va a entrar por debajo de la tierra, sobre todo en los lugares donde está cercano el mar, es agua del mar y te va a dañar todo el acuífero. El año pasado se le entregó a MiAmbiente todo el plano de todos los acuíferos del país, su ubicación, sus caudales, sus tasas de reposición. Y ahora cuando están abriendo los pozos Azuero, nadie ha vuelto a ver eso. Se va a cumplir un año desde el inicio de la crisis en Azuero, ¿qué soluciones hay? En este momento tienes que entrar urgentemente, robustecer las plantas tanto de La Villa de Los Santos como de Chitré. Pero eso es un trabajo que no te demora tres, cuatro meses, es un trabajo que demora probablemente un año mínimo y esto no aguanta que tú vayas por un proceso de licitación normal. Esto tiene que ser declarado estado de urgencia para poder tú entrar directamente y ahorrar tiempo en primer lugar que tú tienes que hacer.

¿Algún mensaje a la ciudadanía?

Esto no se trata ni de banderas políticas, ni de quien esté ejerciendo el poder, ni que yo soy el dueño de la verdad absoluta. Aquí hay una realidad, tenemos una institución que ya no da para más. Hay quejas generalizadas, no solamente en el sector urbano, sino que también en el sector rural y todos tenemos que sentarnos y encontrar ya definitivamente el modelo a seguir. Por esto no podemos seguir esperando esto. No hay que ir a Harvard para saber qué es lo que tenemos que hacer. Todos sabemos lo que hay que hacer. Aquí lo que hace falta la voluntad y el coraje para la toma de decisiones.