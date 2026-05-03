Abdiel Cano, exdirector del Idaan: ‘Como está la entidad, ya no da para más’

Yo me inclinaría a áreas de mantenimiento. En primer lugar, la reducción del agua no contabilizada. El agua no contabilizada está llegando casi a un 48.49% con una pérdida física que está alrededor del 38%. Otra cuestión, tú te puedes dar lujo de perder cualquier planta menos Chilibre, el estado de Chilibre es de un amplio deterioro y la situación es grave. Tienes que entrar urgentemente a reparar, promover por ejemplo la instalación de bombas de respaldo tanto en todas las plantas y estaciones de bombeo, mientras logras hacer las licitaciones para las mejoras que necesitas en las mismas plantas.En cuanto a proyectos de inversión, Gamboa es fundamental. Tienes que terminar de solucionar el problema con Sabanitas 2, que todavía eso está en un claro oscuro legal. Tengo entendido que reiniciaron los trabajos del alcantarillado de David, que es un proyecto grande, pero también tienen que solucionar el problema de Azuero, que a mi manera de ver todavía demora.