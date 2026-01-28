Capitán de lancha es aprehendido tras muerte de dos panameñas en Atitlán

Por su parte, el capitán de la lancha, identificado como Rafael 'N', declaró a medios locales que todos los pasajeros portaban chalecos salvavidas y que una ráfaga de viento fue la causa directa del accidente. El piloto también aseguró contar con experiencia en la conducción de lanchas.No obstante, Rafael 'N' fue aprehendido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) mientras el Ministerio Público y la Capitanía Lacustre realizan las investigaciones correspondientes para determinar su responsabilidad en el hecho.