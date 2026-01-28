Capitán de lancha es aprehendido tras muerte de dos panameñas en Atitlán

El volcamiento de una lancha turística en el lago de Atitlán, ubicado en el departamento de Sololá, en el oeste de Guatemala, dejó como saldo dos mujeres de nacionalidad panameña fallecidas este martes 27 de enero, hecho que ha generado conmoción tanto en Guatemala como en Panamá.

De acuerdo con el portavoz de los Bomberos Voluntarios de la región, Luis De León, las condiciones climáticas adversas, específicamente el fuerte viento, habrían provocado el vuelco de la embarcación.

El lago de Atitlán es uno de los principales destinos turísticos del país y se caracteriza por cambios repentinos en el clima.