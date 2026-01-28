Capitán de lancha es aprehendido tras muerte de dos panameñas en Atitlán

  1. Inicio
Dos mujeres panameñas mueren tras volcamiento de lancha en Atitlán Tomado de @BVoluntariosGT
Por
Emiliana Tuñón
  • 28/01/2026 13:19
Dos turistas panameñas murieron tras el accidente de una lancha en el lago de Atitlán, en el oeste de Guatemala.

El volcamiento de una lancha turística en el lago de Atitlán, ubicado en el departamento de Sololá, en el oeste de Guatemala, dejó como saldo dos mujeres de nacionalidad panameña fallecidas este martes 27 de enero, hecho que ha generado conmoción tanto en Guatemala como en Panamá.

De acuerdo con el portavoz de los Bomberos Voluntarios de la región, Luis De León, las condiciones climáticas adversas, específicamente el fuerte viento, habrían provocado el vuelco de la embarcación.

El lago de Atitlán es uno de los principales destinos turísticos del país y se caracteriza por cambios repentinos en el clima.

Por su parte, el capitán de la lancha, identificado como Rafael “N”, declaró a medios locales que todos los pasajeros portaban chalecos salvavidas y que una ráfaga de viento fue la causa directa del accidente.

El piloto también aseguró contar con experiencia en la conducción de lanchas.

No obstante, Rafael “N” fue aprehendido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) mientras el Ministerio Público y la Capitanía Lacustre realizan las investigaciones correspondientes para determinar su responsabilidad en el hecho.

