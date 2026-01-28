Las 7 claves de Panamá y el mundo | 28 de enero

Este miércoles 28 de enero, la agenda informativa en Panamá se mantiene cargada con acontecimientos de relevancia nacional e internacional. En la capital panameña se desarrolla el Foro Económico de América Latina y el Caribe de la CAF, mientras otros hechos marcan la actualidad política, judicial y social.

-Foro Económico de América Latina y el Caribe de la CAF: El evento fue inaugurado este miércoles en Panamá y cuenta con la participación de jefes de Estado y líderes regionales de América Latina y el Caribe, quienes abordan los principales desafíos económicos, políticos y sociales de la región.

-Dos turistas panameñas murieron tras un accidente acuático ocurrido en el lago Atitlán, en Guatemala, luego del vuelco de una embarcación debido a fuertes vientos.

-El exvicepresidente de la República José Gabriel Carrizo enfrentará este miércoles una audiencia judicial a las 5:00 p.m., en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora tras ser aprehendido a su llegada al Aeropuerto Internacional de Tocumen, procedente de Guatemala, donde intentaba juramentarse como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

-El Partido Revolucionario Democrático (PRD) entregó las credenciales a cinco nuevos miembros que completarán el Consejo Ejecutivo Nacional (CEN), dando inicio formal a su proceso de renovación con miras a las elecciones de 2029.

-El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) continúa con el desembolso del tercer pago del programa Pase-U 2025 en distintos puntos del país, como parte del calendario establecido por la entidad.

-El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que su país mantiene diálogos con Venezuela en temas relacionados con narcotráfico y seguridad.

-El cantante Marc Anthony y su esposa, la modelo Nadia Ferreira, anunciaron que esperan a su segundo hijo en común, noticia que fue compartida en el marco de la celebración de su tercer aniversario de bodas.