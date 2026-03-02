Zendaya y Tom Holland: rumores de boda secreta desatan furor entre fans

La relación entre Zendaya y Tom Holland vuelve a ser tendencia mundial luego de que una figura cercana a la actriz afirmara que la pareja ya contrajo matrimonio en privado. La información surgió durante una alfombra roja reciente, donde el reconocido estilista Law Roach —amigo y colaborador de la intérprete— aseguró que la ceremonia “ya sucedió”, sin ofrecer detalles sobre fecha o lugar. Hasta ahora, ni los actores ni sus representantes han confirmado oficialmente la noticia, lo que mantiene la información en el terreno de las especulaciones. Sin embargo, el comentario ha generado gran repercusión en redes sociales y medios internacionales, considerando que ambos han mantenido su vida sentimental lejos del foco mediático.

Una relación marcada por la discreción

Los protagonistas de la saga Spider-Man se conocieron en 2016 durante el rodaje de la película y, aunque los rumores comenzaron poco después, no fue sino hasta 2021 cuando se confirmó públicamente su romance tras ser fotografiados juntos. Desde entonces, han construido una relación considerada una de las más estables de Hollywood, caracterizada por su bajo perfil. El supuesto matrimonio también coincide con señales previas que alimentaron rumores, como la aparición de Zendaya con un anillo de diamantes en los Globos de Oro de 2025 y declaraciones posteriores en las que Holland se refirió a ella como su prometida. Actualmente, la pareja reside en una vivienda en el suroeste de Londres y continúa desarrollando proyectos cinematográficos conjuntos, lo que ha fortalecido aún más su imagen pública como una dupla profesional y sentimental.

Sin confirmación oficial, pero con fuerte reacción del público