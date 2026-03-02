Zendaya y Tom Holland: rumores de boda secreta desatan furor entre fans

Los protagonistas de la saga <b>Spider-Man</b> se conocieron en 2016 durante el rodaje de la película y, aunque los rumores comenzaron poco después, no fue sino hasta 2021 cuando se confirmó públicamente su romance tras ser fotografiados juntos. Desde entonces, han construido una relación considerada una de las más estables de Hollywood, caracterizada por su bajo perfil.El supuesto matrimonio también coincide con señales previas que alimentaron rumores, como la aparición de Zendaya con un anillo de diamantes en los Globos de Oro de 2025 y declaraciones posteriores en las que Holland se refirió a ella como su prometida.Actualmente, la pareja reside en una vivienda en el suroeste de Londres y continúa desarrollando proyectos cinematográficos conjuntos, lo que ha fortalecido aún más su imagen pública como una dupla profesional y sentimental.