Tom Holland confirma que ‘Spider-Man 4’ comenzará a rodarse el próximo verano

“Spider-Man 4 debería comenzar a rodarse el próximo verano”, reveló la estrella Tom Holland durante una aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon de NBC anoche.

Confirmando el proyecto, Holland dijo: “El próximo verano, comenzaremos a rodar. Todo está listo. Ya casi estamos allí”. Holland agregó que el proyecto es “súper emocionante”.

Fallon se divirtió un poco recordándole a Holland que el actor no siempre ha sido completamente sincero cuando se trata de compartir noticias de Spider-Man. Durante una aparición por zoom en la era Covid en Tonight, Holland se hizo el que desconocía sobre los rumores de que los Spider-Men anteriores Tobey Maguire y Andrew Garfield aparecerían en cameos en la entrega de la franquicia No Way Home de 2021.

“Sin embargo, me gustaría agregar que dije, ‘En este momento’”, dijo Holland a modo de evasiva. “Así que técnicamente no mentí. Aunque yo acababa de llegar del set con Toby y Andrew”.

Fallon respondió: “Nos mentiste profesionalmente, sin lugar a dudas, pero debo decir que valió la pena... Creo que necesitamos sorpresas en este mundo”.

En una aparición separada en Good Morning America el miércoles por la mañana siguiente, Holland ofreció un poco más de información. Dijo que el equipo está “muy cerca de tener una creación que sea digna de los fans. Ahora estamos seguros de que la idea es lo suficientemente fuerte como para que esto siga adelante, vamos a rodar este verano. La idea es una locura, es un poco diferente a lo que hemos hecho antes”.

En septiembre, Entertainment Weekly confirmó que el director de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, Destin Daniel Cretton, era el principal candidato para hacer Spider-Man 4, siguiendo los pasos de Jon Watts, quien dirigió las últimas tres películas del hombre araña de Holland.

Los detalles de la trama no se conocen actualmente, pero Spider-Man 4 presumiblemente retomará algún tiempo después de los eventos de No Way Home. Esa entrada en el MCU trajo consigo a diferentes Spider-Men y Spider-villanos de universos alternativos, como los Peter Parker de Tobey Maguire y Andrew Garfield, el Duende Verde de Willem Dafoe, el Doc Ock de Alfred Molina y el Electro de Jamie Foxx.

Para arreglar el multiverso, el Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) lanzó un hechizo para hacer que todo el mundo, incluidos MJ (Zendaya) y Ned (Jacob Batalon), se olvidaran por completo del Peter de Holland. La película terminó con el adolescente partiendo solo para reconstruir su vida y su identidad de superhéroe desde cero sin nadie a su lado.

Holland dijo a los periodistas el año pasado que estaba participando activamente en conversaciones sobre una cuarta película de Spidey. “Siento que protejo mucho a Spider-Man”, dijo en ese momento. “Me siento muy, muy afortunado de que pudiéramos trabajar en una franquicia que mejoró con cada película, que tuvo más éxito con cada película, lo que creo que es realmente raro, y quiero proteger su legado”.

Marvel aún no ha fijado una fecha de estreno para Spider-Man 4. Sin embargo, varias películas del MCU “sin título” están actualmente en el calendario para el 13 de febrero de 2026, el 6 de noviembre de 2026, el 23 de julio de 2027 y el 5 de noviembre de 2027. Otras tres películas no reveladas se fijaron recientemente para 2028.